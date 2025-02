Agentes de trânsito da SMTT resgatam mulher em mureta do Viaduto do D.I.A

Por volta das 21h desta segunda-feira (24), os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), Zuzarte e Washington, protagonizaram uma ação heroica ao auxiliar uma mulher de 42 anos, visivelmente abalada e com uma perna na mureta do viaduto do D.I.A., em situação de extremo risco.

Ao acessarem a alça do viaduto sentido saída da cidade, os agentes escutaram gritos e perceberam um movimento estranho de um rapaz segurando a mulher.

Diante do cenário, imediatamente, Zuzarte e Washington se aproximaram, retiraram a mulher do perigo, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) para garantir mais suporte.

Segundo o agente Zuzarte, dois homens em um veículo identificaram o cenário de vulnerabilidade e pararam para dar suporte aos agentes da SMTT. “O celular dela começou a tocar e precisávamos contactar a família sem que ela se sentisse invadida. Foi então que, delicadamente, o agente Washington conseguiu acessar a bolsa dela e passou rapidamente o celular para um dos rapazes que desceram do veículo, e ele mobilizou os familiares, enquanto estávamos com ela”, relata.

O agente Washington informa que, graças à ação rápida e coordenada, uma vida foi salva. “O sentimento é de gratidão por poder ter contribuído por este resgate. Os familiares chegaram. Ela foi regulada e encaminhada pelo SAMU a um hospital público da cidade, e torcemos para que tudo transcorra bem de agora em diante”, torce.

A atitude dos agentes Zuzarte e Washington reflete não apenas a sensibilidade de acolher pessoas, mas também o preparo e prontidão dos agentes da SMTT em situações emergenciais.

Foto: Ascom/SMTT