Agentes de trânsito de Aracaju atendem a nove acidentes de trânsito na manhã desta quarta-feira

A manhã desta quarta-feira (19), foi bastante intensa no trânsito da capital, e a Central de Controle Operacional (CCO) da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou, até às 12h, um total de nove sinistros de trânsito.

Três envolveram vítimas e exigiram maior atenção dos agentes de trânsito para garantir a segurança viária e o fluxo de veículos nas vias afetadas.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 5h30 na avenida Paulo Barreto de Menezes, no bairro 13 de Julho, em frente à Praia Formosa, no sentido Centro – Praias. Um condutor que trafegava pela via colidiu com um poste e, em seguida, atingiu um ciclista que transitava pelo local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto o condutor foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O tráfego está restrito a uma faixa apenas, entre a Rua Raimundo Fonseca e a Rua Júlio Santana. Quem transita no sentido Norte-Sul pode optar por acessar a Rua Augusto Maynard como rota alternativa, já que não há previsão para a liberação da pista. Agentes de trânsito estão no local, e a Energisa está realizando a substituição do poste danificado.

Um acidente de grande complexidade ocorreu por volta das 6h30, na avenida Tancredo Neves, na subida do viaduto do Detran, no sentido Praias. O sinistro envolveu quatro veículos. Inicialmente, duas motocicletas se chocaram, e na sequência um ônibus e um carro também se envolveram na colisão.

De acordo com o coordenador da Central da SMTT, Fábio Bulandeira, devido à complexidade deste sinistro houve um congestionamento significativo no trânsito da avenida durante algum tempo. A vítima, uma mulher, permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a via foi totalmente liberada por volta das 8h30.

Outro sinistro com vítima foi registrado na avenida Visconde de Maracaju, onde houve uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro. Os agentes da SMTT garantiram a segurança da vítima até a chegada do Samu e, após o atendimento, o trânsito foi liberado normalmente.

Além desses casos, outros seis sinistros de trânsito foram registrados, todos sem vítimas. Dois ocorreram na rua Lagarto, mais um na avenida Tancredo Neves, outro no cruzamento da rua Bráulio Costa com a rua Arício Guimarães Forte, no bairro Atalaia, um na avenida Paulo Barreto de Menezes, no bairro Farolândia, e outro na rua Major João Teles, no bairro Jabotiana. Em todas as ocorrências, os agentes da SMTT atuaram para garantir a fluidez do tráfego e minimizar os transtornos aos condutores.

A SMTT reforça a importância do respeito às normas de trânsito e da atenção redobrada nas vias para evitar acidentes. A população pode acionar o serviço pelo telefone 118 para reportar ocorrências emergenciais e solicitar apoio dos agentes de trânsito.

Com informações e foto da AAN