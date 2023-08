‘Agora É Avera’: Aracaju sediará 6º festival internacional de grafite

Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, o bairro Santa Maria, na Zona de Expansão de Aracaju, será palco da sexta edição do Festival Internacional de Grafite, “Agora É Avera”. O evento tem o objetivo de fortalecer e reconhecer o grafite dentro do movimento cultural, contribuindo para o fortalecimento de alternativas que valorizam a juventude, movimentam a economia local e dão voz para as pessoas excluídas da sociedade.

O festival terá duração de três dias e serão selecionados 30 artistas para produzir painéis de grafite dentro da comunidade. Também haverá feirinha de economia criativa, oficina para iniciação ao grafite, palestra sobre a importância de inserir a cultura nas comunidades periféricas, batalha de tag, poesia e música com atrações culturais que representam a sergipanidade e a cultura hip-hop.

“O evento usará a cultura como ferramenta de transformação, gerando assim, uma ruptura em uma comunidade conhecida por ser “violenta”. Movimentaremos a economia local através da feirinha criativa, além de cuidarmos do embelezamento da comunidade através da revitalização dos muros. Também temos a preocupação com o impacto ambiental, então iremos recolher as latas de spray, utilizadas no grafite, que serão transformadas em obras de arte”, destacou Jhully Souza, co-fundadora do Coletivo Espaço Criativo.

SOBRE O FESTIVAL:

O Festival Internacional de Grafite, “Agora É Avera”, surgiu em 2013, visando a valorização dos grafiteiros com a criação de um evento onde o grafite fosse o protagonista. A primeira edição foi realizada no Brooklin de Aracaju, embaixo da ponte do bairro industrial, com a participação de 30 artistas locais e dos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, São Paulo e um artista do Chile.

A segunda edição do evento aconteceu no bairro Santa Maria, onde a família Laboratório da Arte foi fundada, e contou com a participação de mais de 50 artistas locais e de diversos estados. A terceira edição foi em 2015, na Orla da Atalaia, participaram do evento artistas locais e da Bahia, Ceará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraíba e Pernambuco.

A quarta edição foi em 2016, e voltou a ser realizada no bairro Santa Maria. A quinta e última edição aconteceu em 2018, novamente no bairro Santa Maria, onde foi possível revitalizar, a partir do grafite, o muro de vários imóveis do bairro. Além de artistas de Sergipe, teve a participação de artistas de Alagoas, Bahia e Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO:

18 de Agosto – Abertura Oficial do Evento

Auditório do Palácio Governador Augusto Franco, às 18h.

Palestra: A importância da inserção da cultura nas comunidades periféricas

Apresentações Culturais

19 de Agosto

Local: Travessa A3 – Santa Maria [entre a 9º delegacia e Creche João Papa II]

8:00 – Início da produção dos painéis

15:00 – Oficina de Pintura com as Crianças – Ministrada por Larissa Vieira.

15:00 – Workshop – Empreendedorismo Feminino na Economia Criativa – Fany Miranda (Presidente da Ame Paraíba)

16:00 – Feirinha das Quebradas

19:00 – Atrações culturais

20 de Agosto

8:00 – Finalização dos Painéis

15:00 – Cypher das Ruas – Edição Agora É Avera (Embrazados Crew)

16:30 – Batalha de Rima

Por David Rodrigues