Agosto Lilás: LBV reforça apoio às mulheres na superação da violência

Por meio do programa SER MULHER, a instituição oferece apoio emocional e atendimento psicológico on-line.
A cada 4 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio do programa Ser Mulher, tem contribuído de forma contínua e sensível com a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo a reconstrução da autoestima, o fortalecimento da autonomia e a reinserção social de centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade.
A Legião da Boa Vontade (LBV), que há mais de 75 anos atua pela valorização da Vida em todas as suas formas, reforça seu compromisso por meio do programa SER MULHER — uma iniciativa gratuita, sigilosa e acolhedora, que oferece apoio emocional e atendimento psicológico a mulheres em situação de vulnerabilidade, ajudando a fortalecer a autoestima e abrir novos caminhos.
Apoio emocional, escuta qualificada e recomeço
Por meio de sessões individuais realizadas por videochamada, psicólogas e voluntárias capacitadas da LBV oferecem um espaço seguro e empático para que cada mulher possa se reerguer, com respeito, escuta ativa e total sigilo.
Como funciona:
– Envie uma mensagem para o WhatsApp: (11) 99996-6557;
– Faça a pré-inscrição e aguarde o agendamento;
– Participe de um ciclo de 10 sessões on-line e personalizadas;
– Em casos de risco, o programa realiza o encaminhamento à rede de proteção;
– É possível integrar grupos de acolhimento e rodas de conversa;
– Também há apoio social e orientações jurídicas gratuitas.
Grupo de acolhimento “Entre Nós”
O programa vai além do atendimento individual: oferece um espaço coletivo de escuta, troca de experiências, apoio mútuo e empoderamento, por meio do Grupo de Acolhimento “Entre Nós”.
São promovidas:
– Oficinas sobre autoestima, autonomia e desenvolvimento pessoal;
– Reflexões sobre o papel da mulher na sociedade;
– Atividades voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social e ao acesso a direitos.
O programa também forma voluntárias e lideranças comunitárias para atuarem na prevenção da violência e na promoção de uma cultura de paz.
Um chamado à ação
Neste Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a LBV reforça a importância do cuidado com a saúde emocional e da construção de redes de apoio efetivas.
Nenhuma mulher deve enfrentar essa luta sozinha.
Você pode fazer a diferença:
– Compartilhe esta mensagem;
– Indique o programa a quem precisa; ou
– Seja voluntária ou parceira nessa iniciativa!
De qualquer cidade do Brasil é possível buscar e receber o atendimento, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 99996-6557. Para outras informações, acesse https://lbv.org/programa-ser-mulher/
Texto e foto ascom LBV