Agosto Lilás: LBV reforça apoio às mulheres na superação da violência

Por meio do programa SER MULHER, a instituição oferece apoio emocional e atendimento psicológico on-line.

A cada 4 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio do programa Ser Mulher, tem contribuído de forma contínua e sensível com a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo a reconstrução da autoestima, o fortalecimento da autonomia e a reinserção social de centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade.

A Legião da Boa Vontade (LBV), que há mais de 75 anos atua pela valorização da Vida em todas as suas formas, reforça seu compromisso por meio do programa SER MULHER — uma iniciativa gratuita, sigilosa e acolhedora, que oferece apoio emocional e atendimento psicológico a mulheres em situação de vulnerabilidade, ajudando a fortalecer a autoestima e abrir novos caminhos.

Apoio emocional, escuta qualificada e recomeço

Por meio de sessões individuais realizadas por videochamada, psicólogas e voluntárias capacitadas da LBV oferecem um espaço seguro e empático para que cada mulher possa se reerguer, com respeito, escuta ativa e total sigilo.

Como funciona:

– Envie uma mensagem para o WhatsApp: (11) 99996-6557;

– Faça a pré-inscrição e aguarde o agendamento;

– Participe de um ciclo de 10 sessões on-line e personalizadas;

– Em casos de risco, o programa realiza o encaminhamento à rede de proteção;

– É possível integrar grupos de acolhimento e rodas de conversa;

– Também há apoio social e orientações jurídicas gratuitas.

Grupo de acolhimento “Entre Nós”

O programa vai além do atendimento individual: oferece um espaço coletivo de escuta, troca de experiências, apoio mútuo e empoderamento, por meio do Grupo de Acolhimento “Entre Nós”.

São promovidas:

– Oficinas sobre autoestima, autonomia e desenvolvimento pessoal;

– Reflexões sobre o papel da mulher na sociedade;

– Atividades voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social e ao acesso a direitos.

O programa também forma voluntárias e lideranças comunitárias para atuarem na prevenção da violência e na promoção de uma cultura de paz.

Um chamado à ação

Neste Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a LBV reforça a importância do cuidado com a saúde emocional e da construção de redes de apoio efetivas.

Nenhuma mulher deve enfrentar essa luta sozinha.

Você pode fazer a diferença:

– Compartilhe esta mensagem;

– Indique o programa a quem precisa; ou

– Seja voluntária ou parceira nessa iniciativa!

De qualquer cidade do Brasil é possível buscar e receber o atendimento, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 99996-6557. Para outras informações, acesse https://lbv.org/programa-ser-mulher/

Texto e foto ascom LBV