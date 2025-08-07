Violência contra a Mulher será tema de palestra no Instituto Cencosud

Uma palestra sobre Violência contra a Mulher acontecerá no próximo dia 13, às 15h, na sede do Instituto Cencosud Sustentabilidade (ICS), localizado no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte.

O tema será conduzido e aprofundado pela psicóloga Andreza Laleska e terá acesso gratuito para a comunidade, sem necessidade de inscrição prévia. Engajado em projetos voltados à promoção da saúde e qualidade de vida da comunidade, o ICS fortalece a campanha Agosto Lilás em apoio ao enfrentamento da violência doméstica no Brasil.

A psicóloga levará para a palestra informações sobre os tipos de violência, como a física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, além de informar sobre medidas de prevenção e apoio.

Texto: Shirley Vidal