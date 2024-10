Agradecimento marca o 1º dia da campanha de Luiz Roberto e Fabiano

Um caloroso agradecimento e uma mensagem de motivação para a nova jornada que se inicia. Essa foi a tônica do primeiro grande ato de campanha do segundo turno promovido pelos candidatos à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, que reuniram centenas de lideranças comunitárias e apoiadores para agradecer pelo resultado obtido e iniciar a mobilização nesse segundo momento rumo à vitória nas eleições 2024. O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira, 7, no auditório de um hotel na orla da Atalaia, contando com a participação do prefeito Edvaldo Nogueira e outros correligionários.

“Quero externar o meu mais sincero agradecimento a cada um de vocês que trabalhou diariamente dialogando, pedindo voto, distribuindo material e convencendo outras pessoas a nos honrar com o voto. Foi esse trabalho diuturno que nos levou a esse resultado que é a nossa primeira grande vitória. E foram vocês que nos concederam chegar até aqui”, destacou, emocionado, o candidato Luiz Roberto, que destacou o seu intuito em dialogar com as lideranças políticas que não obtiveram a votação suficiente para avançar ao segundo turno, mas representam importantes segmentos da sociedade aracajuana. “Estaremos de braços abertos e aptos a dialogar respeitosamente com todos, desde que alguns princípios basilares sejam mantidos”, anunciou.

Vibrações Positivas

Contextualizando o seu jargão mais famoso, enquanto comunicador, o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, ressaltou a sua crença em que as palavras tem poder. “Com alegria, Deus no coração e muita humildade, conseguimos conquistar essa energia de vocês a nosso favor, que atraiu outros milhares de pessoas pensando positivamente e nos fazendo avançar. Esse resultado é a inegável constatação que pensar positivo gera resultados. Vamos em frente, temos as melhores propostas e os candidatos mais preparados para conduzir os destinos de Aracaju. Cada um de vocês é uma peça fundamental para avançarmos ainda mais. Vamos pra cima com vibrações positivas”, enalteceu Fabiano.

Agenda

A agenda desta segunda-feira iniciou com uma equipe de reportagem sendo recebida na residência do candidato para gravar a primeira reunião de coordenação do dia. Na sequência, Luiz Roberto concedeu entrevista a uma emissora de televisão, no horário do almoço, respondendo sobre as perspectivas para o segundo turno. No início da noite, foi entrevistado em outra emissora de rádio, onde também agradeceu à população de Aracaju pela votação obtida.

