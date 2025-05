Airbnb amplia atuação e mira mercado de turismo integrado

Por Hugo Julião*

O Airbnb anunciou uma importante expansão de seus serviços, entrando de vez na disputa pelo mercado de turismo integrado. A partir de agora, a plataforma busca ir além da hospedagem, oferecendo uma experiência completa para viajantes — desde a estadia até a contratação de serviços personalizados e atividades exclusivas.

Duas novas funcionalidades estão no centro dessa transformação: Airbnb Services e Airbnb Experiences.

O Airbnb Services, já disponível em 260 cidades, permite aos usuários contratar serviços como chefs particulares, sessões de fotografia, massagens, tratamentos de spa, personal trainers, cabeleireiros, maquiadores, manicures, refeições preparadas e catering. Os profissionais são qualificados, muitos com certificações reconhecidas, e os serviços estão disponíveis inclusive para quem não está hospedado em imóveis do Airbnb. Os preços partem de US$ 50.

Já o Airbnb Experiences, lançado em 650 cidades, oferece atividades culturais, gastronômicas e esportivas conduzidas por moradores locais. Entre as opções, estão desde aulas de culinária com chefs premiados até treinos com atletas olímpicos, promovendo uma vivência mais imersiva e autêntica.

Para integrar esses novos recursos, o aplicativo do Airbnb passou por uma reformulação completa. Agora, é possível reservar hospedagem, experiências e serviços no mesmo ambiente digital, com recomendações personalizadas conforme o perfil e localização do usuário. A ideia, segundo o CEO Brian Chesky, é transformar o Airbnb em uma alternativa mais completa e personalizada frente às opções tradicionais de hotelaria.

Com essa iniciativa, o Airbnb visa diversificar suas fontes de receita e reposicionar a marca como um verdadeiro ecossistema de turismo. A aposta é clara: oferecer uma jornada de viagem unificada, do início ao fim, com praticidade, autenticidade e conveniência.

Arraiá do Povo 2025 – 30 dias de forró na Orla de Atalaia

O Arraiá do Povo 2025 acontece de 30 de maio a 29 de junho, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento contará com apresentações de artistas renomados como Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Simone Mendes, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho, Zezé Di Camargo, Leonardo, Joelma, Bruno e Marrone, entre outros. Além dos shows, haverá a Vila do Forró, com 60 dias de duração, e outras atrações culturais espalhadas pela cidade, como a Rua São João, com trios pé-de-serra às segundas-feiras, concursos de quadrilhas juninas, Salva Junina e Arrastapé do 18.

Forró Siri 2025 – Mais de 80 atrações em Nossa Senhora do Socorro

O Forró Siri 2025 será realizado de 31 de maio a 29 de junho, em diversos polos de Nossa Senhora do Socorro. A programação inclui mais de 80 atrações, com destaque para Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Jonas Esticado, Unha Pintada, Solange Almeida, Joelma, Alceu Valença, Raí Saia Rodada, Flávio José, Zé Vaqueiro, Márcia Fellipe, Luan Estilizado, entre outros. As apresentações ocorrerão na Sede do Município, Conjunto Jardim, Parque dos Faróis e Arena Siri.

São Pedro de Capela 2025 celebra 86 anos de tradição

Em 2025 se comemora os 86 anos do tradicional São Pedro de Capela, considerado o maior do Brasil. A programação começa em 31 de maio com a Sarandaia, seguida por eventos como o concurso da Rainha do São Pedro, a Marcação do Mastro e a Missa do Fogueteiro.

Os shows principais ocorrem nos dias 27 e 28 de junho, com atrações como Saga do Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Danielzinho Jr., Painel de Controle, Tayrone, Felipe Amorim, Raulzinho do Acordeon, Jonas Esticado, César Menotti & Fabiano, Luanzinho Moraes, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima. O encerramento, em 29 de junho, conta com o tradicional Cortejo do Mastro e arrastão puxado por Xand Avião.

Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana 2025 homenageia os heróis da estrada

Itabaiana, conhecida como a “Capital Nacional do Caminhão”, realiza de 8 a 12 de junho a 58ª edição da Festa dos Caminhoneiros e Feira do Caminhão. A programação musical reúne grandes nomes como Calcinha Preta, Simone Mendes, César Menotti & Fabiano, Zé Vaqueiro e Lauana Prado.

Além dos shows, o evento conta com diversas atividades culturais e esportivas, como a escolha da Rainha dos Caminhoneiros, torneios, quermesses e a tradicional carreata pelas ruas da cidade, que atrai visitantes de todo o Brasil.

Forró Caju 2025 promete ser o maior da história em Aracaju

O Forró Caju 2025 acontece de 18 a 29 de junho na Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, com mais de 132 atrações. O evento terá apresentações de artistas como Wesley Safadão, Mestrinho, Limão com Mel, Matheus & Kauan, Simone Mendes e Natanzinho Lima.

Além dos shows no palco principal, o evento se expande por toda a capital com o Circuito de Bairros e o Circuito Cidade Junina, que promovem apresentações de trios pé-de-serra, quadrilhas e outras manifestações culturais em comunidades de Aracaju.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE