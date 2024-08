Airton Martins convida população da Barra para inauguração do comitê

Após realizar um grande adesivaço como pontapé inicial de sua campanha, o candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), inaugura na sexta-feira, 23, o Comitê 55. O espaço funcionará na avenida Oceânica (vizinho à GM Motors) e servirá de base para a coligação ‘A Barra nas mãos do povo’, composta pelos partidos PSD, PP, PSB e MDB

“É com muita alegria que convido a todos da Barra dos Coqueiros para a inauguração oficial do nosso Comitê da Resposta do Povo. Será nesta sexta-feira às 17:55h. Vamos juntos fazer mais esta grande festa em nossa caminhada rumo à vitória”, afirma Airton Martins.

CS Assessoria & Comunicação