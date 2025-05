Aju Animal: Campanha de Adoção acontece neste final de semana do Shopping Riomar

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promove nos dias 17 e 18 de maio, das 16h às 20h, a terceira edição da campanha de adoção responsável no Shopping Riomar. O evento, coordenado pelo Programa Aju Animal, tem como objetivo garantir lares amorosos e definitivos para cães e gatos resgatados.

Na última campanha, realizada no mês de abril, 33 bichinhos ganharam novos lares. “Realizar a campanha com frequência é mais um compromisso da gestão com os animais. Adotar é um ato de amor e um gesto de cuidado com a nossa cidade, trago esta causa como uma bandeira muito forte dentro da Sema, pois sou protetora e estou gestora de uma pasta que precisa fazer o trabalho em conjunto com ONGs e Protetoras em prol do bem-estar animal”, ressaltou a secretária Emília Golzio.

Nesta edição 70 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis e os adotados irão passar por consultas e aplicação de microchip. “Cada evento de adoção promovido pela Sema via Aju Animal dá a oportunidade pros bichos encontrarem uma casa e bons tutores para os animais que resgatamos. Sou muito fã do programa Aju Animal e acredito no potencial de trabalho deles em favor dos animais domésticos de Aracaju”, enfatizou Cris Nogueira, da ONG Canto Vivo.

Fazem parte desta ação: Fraternidade Pet, Projeto Acolher, Canto Animal, Adasfa,ThunderCats, Bando de Bichos e Voluntários da Adoção.

