Aju Animal: Prefeitura possibilita castração de 150 animais em Aracaju

A castração é o principal meio de controle populacional de cães e gatos e pode ajudar a prevenir doenças. Foi com esse objetivo que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promoveu neste sábado, 7, mais um mutirão de castração do Programa Aju Animal. Durante a ação, foram castrados 150 animais cadastrados previamente. O procedimento ocorreu em uma das clínicas credenciadas junto ao programa e também no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

David William Andrade fez o cadastro na plataforma AjuInteligente e anexou toda a documentação necessária. No horário agendado, levou o cãozinho Jerry para castrar. “Essas iniciativas são importantes. Elas nos ajudam a castrar os animais com segurança e de forma gratuita. Sem contar nos benefícios para a saúde deles, pois a castração ajuda a prevenir várias doenças”, disse.

Quem também chegou no horário recomendado pela equipe do Aju Animal foi Gabriela Aragão. “Trouxe minha cadela Amora para fazer o procedimento. Estava com um pouco de receio, mas o atendimento foi maravilhoso. Essa ação é legal demais porque não é todo mundo que tem condição para pagar a castração”, destacou.

Fila de espera

Com esse mutirão, a Sema busca diminuir a fila de espera, principalmente para castração de cães. Além disso, ajuda a controlar a natalidade dos animais, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade.

“A gente também conta com o auxílio das protetoras. Elas nos auxiliam na identificação de animais que vivem em colônias. Outro ponto importante são os protetores independentes. Alguns têm baixo poder aquisitivo e esse serviço vem para ajudar”, afirmou o coordenador do Programa, Ramon Guerra.

A protetora independente Nayara de Jesus Santos participou do mutirão pela terceira vez. “Essa é uma oportunidade única, principalmente para quem tem muitos pets. Eu, por exemplo, tenho apenas um, mas corro atrás para ajudar a castrar o pet dos vizinhos e até mesmo um animal que encontro na rua”, ressaltou.

Foto: Ascom Sema