AjuPrev busca parceria para beneficiar aposentados e pensionistas

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) iniciou as tratativas com o Programa Academia da Cidade e com a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador (Reastt), ambos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com o objetivo de firmar parceria que beneficie os aposentados e pensionistas municipais. Os encontros foram realizados pelo consultor administrativo do instituto, Wagner Mendonça.

Seguindo a determinação da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o AjuPrev está focando em ser um ponto de atenção aos seus beneficiários, trazendo informações corretas e práticas que permitam uma melhor qualidade de vida, em atividades desenvolvidas com órgãos municipais.

“Primeiro estivemos reunidos com a gerente técnica da Academia da Cidade, para fazer essa aproximação com o AjuPrev. E essa aproximação muito nos interessa, porque o público que mais participa do programa municipal são mulheres idosas, que também é o maior público do instituto. Considerando também que precisamos pensar ações que atraiam os homens”, destacou Wagner Mendonça

Nessa linha, o Programa Academia da Cidade é a maior porta para mudança de hábitos, bem como em práticas voltadas para a saúde e bem-estar. “Sem sombra de dúvida, teremos outros encontros, pelo caráter inovador do projeto proposto pelo AjuPrev e que visa melhorar a qualidade de vida dos seus beneficiários”, afirmou a gerente Técnica do Programa Academia da Cidade, Marília Alves.

O segundo encontro, conforme detalhou Wagner Mendonça, foi com a assessora técnica da Reastt, Iara Verônica Couto, e Lívia Xavier Prado, coordenadora Estratégica da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador, que ressaltou a expectativa acerca da parceria

“Foi uma conversa muito produtiva e motivadora, considerando que a Saúde do Trabalhador do Município, através do Cerestt Anísio Dário é responsável pela implantação e implementação da Política Nacional de Assistência à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNASTT), que é transversal, desenvolvida através do fortalecimento de parcerias, responsável por todos os trabalhadores, independente de vínculo empregatício, gênero, raça e situação funcional. Então, a ideia de uma atividade para um segmento de trabalhadores, neste caso, os aposentados e pensionistas, se harmoniza com nossas ações. Esperamos que este diálogo gere frutos e possamos construir uma proposta que produza cuidado para nossos servidores”, declarou Lívia Prado.

“Compartilhamos a necessidade de estarmos atentos às informações que apontam doenças ocupacionais, qualidade de vida dos servidores da Prefeitura de Aracaju e ações integradas que beneficiem os servidores, aposentados e pensionistas. O AjuPrev está mapeando ofertas e parcerias para implementar as ações de atenção aos seus beneficiários. Essa atenção humanizada é uma determinação da gestão da prefeita Emília Corrêa”, finalizou o consultor.

Fonte e foto: Aracaju Previdência