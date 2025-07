AjuPrev convoca nascidos em julho para realização da prova de vida

Aposentados e pensionistas do município de Aracaju que fazem aniversário no mês de julho devem fazer a prova de vida até o dia 31 deste mês. A confirmação dos dados pode ser feita de forma presencial, na sede do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), ou por meio do aplicativo “Meu RPPS”.

A medida é obrigatória e tem como objetivo manter os cadastros atualizados e garantir a continuidade do pagamento dos benefícios. A não realização do procedimento pode resultar na suspensão temporária do benefício, conforme previsto na legislação previdenciária municipal.

A prova de vida pode ser feita de forma presencial, na sede do AjuPrev, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

O diretor de Relacionamento da Previdência de Aracaju, Marcelo Souza Santos, reforça a importância de manter os dados atualizados. “A prova de vida é um processo simples, mas essencial para garantir o bom funcionamento da previdência municipal. Pedimos que os segurados fiquem atentos ao seu mês de aniversário para evitar transtornos.”

Aqueles que, por motivo de saúde ou locomoção, estiverem impossibilitados de comparecer presencialmente, devem entrar em contato com o instituto para receber orientações sobre o procedimento domiciliar.

Canais de atendimento:

Endereço do AjuPrev: Avenida Desembargador Maynard, 1145 – Bairro Pereira Lobo

Fone: 79 3711-1650

zap: 79 99119-8596

E-mail: aracaju.previdencia@aracaju.se.gov.br

Por Alexandra Brito – Ascom / AjuPrev