AjuPrev inicia capacitação de servidores da autarquia sobre a Reforma Previdenciária

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) deu início, nesta quarta-feira (23) à capacitação interna sobre a Reforma Previdenciária, voltada aos servidores do órgão. A ação, coordenada pelo Núcleo Psicossocial, tem como objetivo esclarecer as novas regras estabelecidas pela Lei Complementar nº 214, de 11 de julho de 2025, promovendo orientação técnica e alinhamento institucional diante das mudanças no regime previdenciário municipal.

Durante a abertura do encontro, o diretor-presidente do AjuPrev, Luciano Paz, apresentou ainda o projeto de reforma estrutural das instalações da autarquia, destacando a importância de unir o cuidado com o espaço físico ao acolhimento humano no atendimento ao público. “Estamos construindo um ambiente mais acolhedor para os servidores que atendem diariamente aposentados e pensionistas. Por isso, é essencial que todos estejam bem preparados, tanto em relação à legislação quanto aos valores e à cultura institucional do AjuPrev”, afirmou o gestor.

No primeiro dia de capacitação, a assistente social Ana Carolina Trindade abordou o histórico da política previdenciária no Brasil e suas interações com as relações institucionais contemporâneas. “O AjuPrev é um espelho para os servidores municipais. Com as mudanças trazidas pela reforma, surgem muitas dúvidas. Essa capacitação vem justamente para compartilhar conhecimentos e facilitar a adaptação de todos os profissionais envolvidos”, explicou.

A técnica previdenciária Helena Santana tratou da reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, apresentando normas e legislações que orientam a reforma. “Esse é um momento estratégico para que os servidores do AjuPrev estejam plenamente informados sobre os dispositivos legais, garantindo um atendimento seguro e qualificado aos aposentados e aos que estão em processo de aposentadoria”, destacou.

Formação técnica

A capacitação continua na quinta e sexta-feira, 24 e 25 de julho, no Centro de Educação Permanente (Ceps), localizado no Bairro Siqueira Campos. Uma nova turma inicia na próxima segunda-feira, 28, com término previsto para quarta-feira, 30.

As atividades incluem palestras e aulas práticas sobre temas como Legislação previdenciária, Averbação automática, Incorporação de vantagens, Prescrição e decadência, Planos de carreira, Tipos de aposentadoria e Simulação de atendimento ao público.

A ação integra o conjunto de iniciativas do AjuPrev para fortalecer a atuação técnica dos seus servidores, garantindo informação, segurança jurídica e um atendimento cada vez mais humanizado aos segurados do município.

Texto e fotos: Ascom/AjuPrev