AjuPrev investe em cuidado e valorização do servidor nos nove primeiros meses da gestão

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) vem trabalhando intensamente nesses nove meses da atual gestão da Prefeitura, com foco no bem-estar e na segurança dos mais de seis mil segurados, entre aposentados e pensionistas. Nesse período, foram registrados 4.378 atendimentos, realizados tanto de forma presencial quanto por meio do aplicativo “Meu RPPS” (Regime Próprio de Previdência Social). Os números refletem os investimentos em tecnologia, especialmente com a implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (Sisprev), que tem garantido maior agilidade nos processos de concessão, manutenção e pagamento de benefícios.

Satisfeito com os resultados, o diretor-presidente do Aracaju Previdência, Luciano Paz, destacou o empenho da equipe técnica que atua em diversas frentes. “O trabalho desenvolvido pelo instituto tem como objetivo assegurar aos segurados e beneficiários um acesso rápido e seguro aos serviços. Um exemplo é a prova de vida digital, procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas, que possibilita a atualização cadastral e garante a continuidade do pagamento dos benefícios, com mais comodidade e sem a necessidade de deslocamentos”, ressaltou o gestor.

Núcleo Psicossocial e o Projeto Viver Bem Mais

O AjuPrev também implementou uma nova linha de cuidado aos segurados, com a criação do Núcleo Psicossocial, formado por equipe multiprofissional composta por advogada previdenciária, psicólogos, assistente social e enfermeira. Nesse contexto, foi desenvolvido o projeto Viver Bem Mais, que tem como objetivo oferecer um atendimento mais humanizado. Em pouco mais de dois meses, já foram realizadas 14 visitas domiciliares para acompanhamento de segurados e 12 reuniões institucionais voltadas ao encaminhamento de demandas e à construção de fluxos de atendimento.

Dentro dessa proposta, em agosto foi iniciada a oficina Caminhos da Vida, no formato de palestras integrativas, que já conta com a participação de mais de 68 servidores de secretarias, autarquias e empresas públicas do município. A iniciativa tem como finalidade apoiar servidores em fase de pré-aposentadoria, estimulando reflexões sobre novos projetos de vida baseados em suas preferências e habilidades.

Com foco no acolhimento e na valorização da memória institucional, o órgão também instituiu o programa de homenagens a servidores centenários, com a entrega de placas de reconhecimento pelos serviços prestados ao município. Entre os homenageados nesses nove meses de gestão estão as professoras Lúcia Melo da Silva e Dalva Santana do Sacramento, além do agente de serviços gerais Etelvino dos Santos.

Certificação

Outra importante conquista para o Aracaju Previdência foi a renovação da Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP), após sete anos sem acesso ao documento por via administrativa. A certificação, que possibilita a manutenção do recebimento de recursos federais, é resultado do trabalho conjunto entre o AjuPrev, a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento (Seplog) e a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz). O avanço foi viabilizado pela Lei Complementar Municipal nº 214/2025, publicada em 7 de julho, que promoveu uma ampla revisão na legislação previdenciária do município.

Expansão

Como parte do plano de melhorias, até o final de 2025 será iniciada a reforma da sede do Instituto de Previdência de Aracaju. Atualmente, estão em fase final os projetos complementares de engenharia e orçamento. O novo projeto arquitetônico prevê a reforma, ampliação e reestruturação dos setores, incluindo um espaço exclusivo para aposentados e pensionistas, um auditório moderno e salas destinadas a vivências e oficinas. A nova estrutura terá como um dos diferenciais a oferta de serviços do Núcleo Psicossocial, com orientações previdenciárias e sociais.

Parceria

Após a conclusão das obras, o AjuPrev, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferecerá mais um serviço exclusivo aos segurados. Por meio do Núcleo de Atendimento à Saúde (NAS), serão disponibilizados atendimentos médicos, psicológicos, terapias integrativas, entre outros serviços. Essa iniciativa, inédita no país, será voltada ao acompanhamento de doenças ocupacionais e situações de sofrimento relacionadas ao processo de aposentadoria.

