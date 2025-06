AjuPrev realiza reunião  para apresentar o Projeto Viver Bem Mais

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) convidou os representantes dos setores de Recursos Humanos (RH) das secretarias, órgãos e autarquias do município, para apresentação do Projeto Viver Bem Mais, trabalho que será desenvolvido pelo recém-criado Núcleo Psicossocial do instituto. O encontro aconteceu na tarde de terça-feira, 03, no auditório da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Os participantes foram recebidos pelo diretor-presidente do AjuPrev, Luciano Paz, que agradeceu a presença de todos e falou sobre o trabalho que está sendo iniciado pelo instituto. “A nossa intenção é estreitar a relação com os demais órgãos do município, pois sabemos que existem muitos servidores que já deviam estar aposentados, no entanto não fizeram a solicitação por não saber o que vão fazer após a aposentadoria, e as pessoas mais indicadas são vocês, que trabalham nos RHs. E o AjuPrev tem a intenção de preparar os servidores para essa mudança de vida, mostrando que eles podem fazer diversas coisas, a exemplo de cursos, voluntariado, para ocupar o tempo e a mente, após se aposentarem”.

O coordenador no Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, apresentou detalhadamente o projeto, que será desenvolvido pelo setor, que conta com a psicóloga Simone Barbosa, a assistente social Ana Caroline Trindade e a especialista em Legislação previdenciária, Helena de Fátima Nascimento. “Estamos iniciando as ações, primeiramente conhecendo os aposentados, procurando saber as necessidades deles e o que podemos fazer para auxiliá-los. O núcleo está preparando também atividades para os que estão prestes a se aposentar, como palestra sobre educação previdenciária e financeira”.

Segundo Wagner Mendonça, o núcleo já elaborou um questionário e estão sendo pensadas em atividades que serão desenvolvidas em conjunto com outros órgãos, a exemplo da Secretaria da Saúde e a Fundat. “Encaminhamos o questionário ‘Queremos te escutar’ para os beneficiários, para fazer uma escuta ativa sobre as demandas do nosso público. Também estamos buscando parcerias com o Ministério Público e outras instituições, com o objetivo de oferecer atividades para os aposentados e pensionistas do Aracaju Previdência”.

Marcos Hamilton Vieira de Souza, representante do RH da Empresa Municipal de Serviços e Urbanização (Emsurb) avaliou com bastante positiva a reunião. “Foi um encontro muito bom. Saber que o AjuPrev está priorizando um atendimento humanizado dos beneficiários e preocupado em preparar quem vai se aposentar para o futuro é reconfortante”.

A servidora da Câmara Municipal de Aracaju, Fernanda Mara de Oliveira, lotada no setor de Segurança do Trabalho, também participou do encontro, juntamente com a colega Ortência de Souza Santos. “Foi uma tarde bastante produtiva, pois foram apresentados com clareza os objetivos do AjuPrev. É um trabalho interessante, tanto para quem está na ativa quanto para os aposentados, que geralmente não são mais lembrados. Todos chegaremos nesse momento e é muito importante essa preparação para a aposentadoria”.

Texto e foto Alexandra Brito