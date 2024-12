Akaiu Art Club celebra sucesso de estreia com a exposição Akaiu Coletiva I

Na última quinta-feira, dia 12 de dezembro, o Café da Gente Sergipana abriu suas portas como um novo espaço de difusão de artes plásticas e visuais, marcando a estreia do Akaiu Art Club com a exposição Akaiu Coletiva I. O evento foi um sucesso absoluto, reunindo público, artistas e personalidades em uma noite de celebração inesquecível.

O cerimonial, conduzido pela jornalista Cáritas Damasceno, proporcionou ao público uma compreensão mais profunda sobre o projeto e suas novidades. As falas inspiradoras de J. Victor Fernandes e Anderson Lima, dois dos idealizadores do Akaiu Art Club, trouxeram à tona os valores e a missão do projeto, enquanto o artista Antônio Cruz, representando os expositores, destacou a importância do encontro e das obras apresentadas.

As formalidades deram lugar a um verdadeiro salão de celebração e encontro das artes plásticas, onde o ambiente foi embalado pela música brasileira de altíssimo nível com Wesley Tchapas e Bruno Ribeiro no show Groove Popular Brasileiro e o set Tropical x Colonial, criado especialmente para a ocasião pelo aclamado DJ Patrik Torquato.

O evento contou com a presença de convidados ilustres, como Karine Varjão, Dr. Maurício Pacheco, Luiza Felix, a arquiteta Michele Góis, André Chagas, Ana Paula Caldas, Leo Lotti, Dora Guerra, Jaci Cruz, o artista Jorge Luiz, os galeristas Rodrigo Fonseca e Renato Mesquita, Mário Barão, Glicia Salmeron, a arquiteta Ana Libório, além de docentes da UFS e familiares dos idealizadores do projeto.

A exposição Akaiu Coletiva I apresenta obras de renomados artistas, como:

Hortência Barreto

Nino Karvan

Tathyana Santiago

Antônio Cruz

AdamM (Adam Matos)

A mostra ficará em cartaz por três meses no Café da Gente Sergipana e está aberta para visitação durante o horário de funcionamento do bistrô, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar as obras e se conectar com a riqueza das artes visuais.

Visite o catálogo virtual da exposição e conheça as obras no site:www.palcodossons.com/loja

O público se encantou com a combinação entre arte, música e celebração, tornando a noite memorável e abrindo caminho para novas iniciativas do Akaiu Art Club. O lançamento ainda ecoa entre os presentes, e em breve teremos mais novidades para o cenário cultural sergipano.

Akaiu Art Club é uma iniciativa conjunta de Nosso Dom Produções, 1AGallery, Palco dos Sonhos e do artista plástico Fábio Sampaio, com o apoio inestimável do Café da Gente Sergipana e do Museu da Gente Sergipana.

Texto e foto assessoria