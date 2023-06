Alagamentos continuam preocupando moradores em Aracaju

Os moradores dos bairros Robalo, São José dos Náufragos, Gameleira, Areia Branca , Matapoã e Mosqueiro, na zona sul de Aracaju, continuam preocupados com os alagamentos causados pelas últimas chuvas.

Embora reconheçam o trabalho da Defesa Civil e de todos os órgãos estaduais e municipais, vários núcleos residenciais, sejam aglomerados naturais, sejam condomínios, ainda sofrem com a cheia das lagoas.

A Defesa Civil vem abrindo valas e colocando manilhas em determinados pontos, entretanto, como se trata de uma área muito extensa, o escoamento das águas é lento.

Um dos grandes problemas enfrentados por moradores e pelos órgãos públicos é o fato de uma série de passagens para as águas pluviais ter sido fechada, tanto pela ação dos ventos, quanto pela ação humana.

Um exemplo concreto são as redes de águas pluviais que existem sob as rodovias dos Náufragos e José Sarney. Praticamente todas estavam obstruídas, inclusive com aterros e construções em ambos os lados.

Tais redes serviam para a comunicação entre as lagoas dos dois lados das vias. Com a obstrução, as águas de vários locais continuam sem saída, o que afeta diretamente as residências.

Já para as famílias mais pobres os prejuízos são maiores, pois, além de não terem para onde ir, sofrem por viverem em áreas e em construções mais precárias. Há moradores que reclamam de alguns condomínios da classe média, que bombeiam as águas da parte interna para a parte externa, aumentando o nível das águas justamente onde a população sofre mais.

Outra consequência danosa são as águas pluviais que se acumulam sobre a pista de rolamento e sobre os acostamentos da Rodovia dos Náufragos, no Robalo. Além dos prejuízos para os condutores de automóveis, o risco para os moradores – transeuntes ou ciclistas – também é muito grande, uma vez que em vários trechos não há como caminhar ao longo da rodovia.

Moradores dos núcleos se queixam também que o trabalho para o escoamento das águas pluviais vem deixando ruas e travessas impraticáveis. Falam que é necessário o trabalho de abertura de canaletas e de coloção de manilhas, mas que também é necessário um trabalho de recomposição, mínima que seja, do pavimento, para que a circulação de pessoas e de veículos possa voltar a acontecer.

Por José Firmo

Coordenador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju