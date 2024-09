Alberto é o único prefeito Selo Diamante de Transparência de Sergipe

Gestão transparente do prefeito da Barra dos Coqueiros é referendada pelos Tribunais de Contas do Brasil

Alberto Macedo (União Brasil) é o único prefeito do Estado de Sergipe que tem o Selo Diamante de Transparência pela sua performance excepcional, atestado pelos Tribunais de Contas do Brasil. E, uma vez reeleito, a meta dele é continuar com este nível de excelência e qualidade na gestão dos recursos públicos e acesso à informação da Prefeitura da Barra dos Coqueiros.

Desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) apura o nível de transparência dos portais públicos das Prefeituras e Câmaras Municipais. No último levantamento, divulgado oficialmente em novembro de 2023, em Sergipe, apenas o próprio Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), com 96,68%, e a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, com 95,12%, conquistaram o patamar de Diamante. Os nove demais órgãos que se destacaram na avaliação receberam nível Ouro e Prata.

Compromisso com o povo

O Selo Diamante conquistado por Alberto só atesta e mostra os esforços de sua gestão com os princípios de responsabilidade fiscal e prestação de contas à comunidade. Ao investir em transparência, ele permite que os cidadãos acompanhem de forma clara os recursos públicos que são aplicados em benfeitorias para a Barra, o município que mais cresce e prospera em Sergipe.

“Com muito orgulho, eu posso dizer que a Barra dos Coqueiros é o único município de Sergipe com Selo Diamante outorgado pelos Tribunais de Contas do Brasil. Aqui, em nosso Estado, só o Tribunal de Contas chegou a este patamar também. Isso é fruto do trabalho da nossa gestão que, desde quando assumiu a Prefeitura, tem um compromisso sólido com o uso dos recursos públicos, a transparência e o acesso à informação para a população. E continuaremos fazendo isso tudo, com a graça de Deus e do povo, se formos reeleitos no dia 6 de outubro”, destaca Alberto.

Superação das dificuldades

Ao assumir a Prefeitura, em janeiro de 2021, Alberto se esbarrou numa série de problemáticas deixadas pela antiga gestão. Mas, com muito empenho e dedicação, reorganizou a administração e as finanças do município e, atualmente, é destaque em Sergipe.

“Os dois primeiros anos da minha gestão foram traumáticos, de muita dificuldade. Assumi uma Prefeitura que arrecadava antes, em média, R$ 20 milhões e, no primeiro mês após eu assumir, despencou para R$ 8,3 milhões. Ainda encarei diversas dívidas e tive que convocar mais de 589 candidatos aprovados do concurso feito pelo antigo prefeito”, relembra Alberto.

“Isso tudo foi muito traumático, mas não nos desmotivou. Nós conseguimos parcelar os débitos deixados pelo antigo prefeito, prestamos contas de todos os convênios, convocamos os concursados, nunca atrasamos o salário dos servidores e os pagamentos dos credores. Superamos as dificuldades e, hoje, está aí o resultado deste nosso trabalho: selo diamante de transparência”, ressalta Alberto.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo