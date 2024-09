Alberto Macedo denuncia perseguição política e ataques infundados

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, tem enfrentado perseguição política, alimentada por denúncias infundadas. O cenário se intensifica com a reta final da campanha eleitoral.

Nesta semana da eleição, o presidente da Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros, o vereador Fernando Freitas, que integra a chapa do candidato Airton Martins como vice-prefeito, utilizou as suas prerrogativas para lançar ataques contra Alberto. Essa atitude faz parte de uma prática política traiçoeira que não é pactuada pelo agrupamento de Alberto e pela população do município.

Com uma crescente adesão popular, a campanha de Alberto tem ganhado força entre os eleitores, que veem na sua gestão um caminho para o avanço e desenvolvimento contínuo da Barra dos Coqueiros. O prefeito ressalta que, apesar dos ataques, o apoio da população é evidente nas ruas e nas pesquisas eleitorais.

“Uma onda de perseguição política está se instalando na Barra, como se tivessem esquecido que o poder vem do povo. A população não quer voltar ao tempo dos coronéis, em que meia dúzia de pessoas controlavam a cidade. Estamos construindo uma Barra democrática, com oportunidades para todos. A minha gestão é limpa, sem nenhum tipo de prática irregular “, reforça Alberto.

Mesmo diante das adversidades e denúncias improcedentes, Alberto segue firme no projeto de ser reeleito prefeito da Barra dos Coqueiros e continuar a implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo