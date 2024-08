Alberto Macedo oficializa candidatura à reeleição para prefeito da Barra dos Coqueiros

Milhares de pessoas que desejam que a Barra dos Coqueiros continue avançando com trabalho lotaram a principal avenida da cidade, a Oceânica, rumo à convenção partidária que oficializou a candidatura à reeleição do atual prefeito do município, Alberto Macedo (União Brasil), tendo como vice-prefeita Géssica dos Anjos (Podemos). O evento ocorreu na tarde deste domingo, 4, e foi considerado um dos maiores da história política da cidade.

A convenção da coligação A Barra Avança com Trabalho – formada pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza – aconteceu na Quadra Poliesportiva do João Cruz, que ficou pequena diante de tantos apoiadores. O evento contou com a presença de pré-candidatos a vereador e importantes lideranças políticas, mostrando a força do agrupamento político liderado por Alberto Macedo, que tem compromisso com a Barra e vem promovendo uma verdadeira transformação no município que cresce de forma célere.

Delegado aposentado, advogado e assistente social, Alberto Macedo é um político com vasto conhecimento e experiência. Ele iniciou a sua história na política aos 26 anos, quando eleito pela primeira vez prefeito da Barra em 1989. E, de lá para cá, nunca mais parou. Em mais de 35 anos, sempre buscou contribuir com o progresso do município. Foi eleito três vezes vereador e, em 2020, retornou a Prefeitura, se dedicado diariamente a implementar uma gestão focada em áreas primordiais, como saúde, educação e desenvolvimento urbano, realizando diversas obras de infraestrutura que vão desde pavimentação asfáltica a criação e ampliação de unidades de saúde, creches e escolas.

Gestão desenvolvimentista e transparente

Ao iniciar sua fala na convenção, Alberto não escondeu a emoção de ter o seu nome chancelado pelos aliados e pelo povo para concorrer às eleições municipais de 2024 como prefeito. “Eu louvo e agradeço a Deus por este momento tão lindo, por essa energia tão positiva. Agradeço a esse Deus que concede grandes vitórias aos grandes e bons guerreiros. Nós, como bons guerreiros, vamos lutar para salvar a Barra dos maus, que pensam que são donos da nossa terra”, enfatizou.

Em seu discurso, Alberto elencou os principais feitos de sua gestão e as ações que vem desenvolvendo, afirmando que pretende fazer muito mais pela Barra. “Hoje, somos o único município de Sergipe com selo diamante (do Tribunal de Contas), graças a uma gestão transparente. Estamos com obras que beneficiam, que vão transformar a Barra. Nossa obra da rua da frente vai derrubar a divisão que existe entre a Barra nova, dos condomínios, e a Barra antiga”, disse.

Alberto reforçou que, com foco e determinação, vem aplicando importantes projetos que visam capacitar e promover emprego e renda. “Eu não quero a Barra para mim. Eu não quero um povo submisso a mim. Eu quero um povo livre e independente. Por isso, quero continuar esta caminhada para impulsionar a escola profissionalizante que irá capacitar nossos jovens para trabalhar”, ressaltou.

Mulher na política

Consciente da importância da participação feminina na política e como as mulheres, cada vez mais, devem ocupar cargos de liderança na esfera pública e privada, Alberto tem como candidata a vice-prefeita Géssica dos Anjos.

Géssica começou o seu discurso agradecendo a todos que apoiaram o seu nome na composição da chapa liderada por Alberto Macedo e reforçou a importância de uma mulher como vice-prefeita da Barra dos Coqueiros.

“É uma grande honra estar aqui hoje como pré-candidata a vice-prefeita. Com a permissão de Deus e o apoio de vocês, serei a primeira vice-prefeita mulher da Barra. Agradeço o carinho de vocês, pois estamos juntos pelo melhor da Barra. Sabemos o quanto é difícil conquistarmos igualdade e ocuparmos cargos historicamente ocupados por homens. Então, a minha luta é por igualdade. Quero que nós mulheres sejamos fortes, corajosas, destemidas e determinadas para alcançarmos qualquer lugar, pois lugar de mulher é onde ela quiser”, declarou Géssica.

Presença de lideranças

Entre as lideranças políticas presentes na convenção estavam o presidente do União Brasil em Sergipe, o ex-deputado federal André Moura; os ex-prefeitos da Barra dos Coqueiros, Gilson dos Anjos e Natanael Moura; e o ex-vice-prefeito do município, Alysson Souza.

André Moura elogiou Alberto por ter escolhido uma mulher para vice e reforçou o seu compromisso de apoiar a campanha do atual prefeito. Para o líder do União Brasil, Alberto é exemplo de gestor que pensa no melhor para o futuro, com honestidade e gerando emprego e renda para os cidadãos. “Fico feliz em ver o apoio que Alberto tem na Barra. Tenham certeza de que, a partir de hoje, é só um corpo e espírito: Alberto e Géssica. Vamos andar de casa em casa com cada um de vocês, pois quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, afirmou.

Fonte e foto assessoria