Alceu Valença e Adelmário Coelho se apresentam nesta sexta no Arraiá do Povo

O clima junino continua em alta no Arraiá do Povo e na Vila do Forró e esta sexta-feira, 27, será marcada por uma programação especial que promete encantar o público com forró autêntico, clássicos da música nordestina e apresentações culturais em diversos espaços na Orla da Atalaia.

No Palco Rogério, a noite começa às 19h, com a animação do grupo Forró Brasil. Às 21h, o consagrado Alceu Valença assume o comando da festa, seguido pelo rei do forró pé de serra Adelmário Coelho, às 23h. E para fechar a noite com chave de ouro, Targino Gondim sobe ao palco à 1h da manhã, garantindo muito xote e baião. Já no Palco 360º, o público poderá curtir a banda Farra de Barão, que promete agitar o público com muito forró estilizado e repertório animado.

No Teatro da Vila, a partir das 18h30, o Grupo Cia Loucurart apresenta o espetáculo Forró Sobre Rodas. Em seguida, às 20h30, a peça No Balaio do Sao Joao o boi dança, da Cia Arte em Ação.

O Barracão da Sergipe também terá uma noite recheada de atrações. Às 19h se apresenta Esttilo LS, seguido pela Batucada Buscapé às 20h30, Adalgiza às 21h30 e Chapéu de Paia encerrando a programação às 23h.

E no tradicional Coreto da Vila, as apresentações começam às 17h30 com Capunga do Forró. Às 19h, Dedé do Acordeon assume o palco, seguido por Forró Daki, às 21h.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

27/06 – Sexta-feira

19h – Forró Brasil

21h – Alceu Valença

23h – Adelmário Coelho

01h – Targino Gondim

Nos intervalos no Palco 360º: Farra de Barão

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Capunga do Forró

19h – Dedé do Acordeon

21h – Forró Daki

Teatro

18h30 – Forró Sobre Rodas (Grupo Cia Loucurart)

20h30 – No Balaio do Sao Joao o boi dança (Cia Arte em Ação)

Barracão da Sergipe

19h – Esttilo LS

20h30 – Batucada Buscapé Quadrilha Unidos em Arrasta-Pé

21h30 – Adalgiza

23h – Chapéu de Paia

Foto : Diego Souza