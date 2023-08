Alcione celebra 50 anos de carreira com show em Aracaju

Cantora maranhense se apresenta no dia 12 de agosto, no Centro de Convenções AM MALLS – SE. Ingressos à venda na bilheteria da casa, das 13h às 18h e no site “ingressodigital.com”

Alcione chega a Aracaju, no próximo sábado, dia 12, com o show que faz parte da série de eventos que a cantora preparou para comemorar seus 50 anos de trajetória e amor à música. A eterna “Marrom”, diva do samba, traz um repertório eclético, que transita por vários gêneros e estilos musicais: samba, jazz, bolero, reggae, e canções românticas. Apesar de ser tratada como sambista, adora gravar e interpretar o que lhe convém e emociona. E a galeria de hits é imensurável: “Não Deixe o Samba Morrer” (uma espécie de hino para os sambistas), “O Surdo”, “Sufoco”, “Nem Morta”, “Você Me Vira a Cabeça”, “A Loba”, “Meu Ébano”, “Mulher Ideal”, “Garoto Maroto”, “Estranha Loucura” e outras.

A apresentação que terá a abertura com o show da sergipana Lari Lima, acontece no Centro de Convenções AM MALLS – SE. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa, das 13h às 18h e no site “ingressodigital.com”. Quem assina a produção é a “Íris Produções”.

Por Verônica Moura