Alegria e inclusão marcam a segunda edição do Bloquinho da Criança

O domingo, 12, foi de muita festa na Orla da Atalaia, em Aracaju, com a realização da 2ª edição do Bloquinho da Criança, que animou a programação da Vila da Criança e reuniu dezenas de famílias em uma tarde repleta de música, cores e diversão. A iniciativa faz parte da programação do Programa Ser Criança, do Governo de Sergipe, e é promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e demais órgãos do Estado.

O cortejo, comandado pelo Palhaço Soneca e pelo trio Pranchão Ospal, levou alegria pelas ruas da Orla. Além do desfile, a Vila da Criança contou com uma programação diversificada, com oficinas, brincadeiras, atividades educativas e culturais, pensadas para celebrar a infância, a convivência familiar e a inclusão.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que o evento reforça os princípios do ‘Ser Criança’, programa que tem como foco o cuidado integral na primeira infância. “É muito bonito ver essa energia das famílias, pais e filhos brincando juntos, resgatando a criança que existe em cada um de nós. A Vila da Criança é um espaço de acolhimento, com brinquedos acessíveis, sala de amamentação e ambientes pensados com carinho para garantir conforto, proteção e inclusão”, afirmou.

A moradora de Aracaju Cândia Priscila celebrou a oportunidade de participar com o sobrinho. “O Governo do Estado está de parabéns em proporcionar todo esse momento de diversão e alegria para todas as crianças. É uma satisfação enorme trazer meu sobrinho para cá e ver o quanto ele está encantado com o bloquinho”, contou.

Já o pai Cristiano Prado destacou a chance de reviver a infância ao lado dos filhos. “É uma iniciativa louvável, porque gera oportunidade para inúmeras crianças que talvez não tenham durante o ano todo essa diversão. A gente também aproveita com eles e relembra nossa própria infância”, disse.

A Vila da Criança 2025 segue aberta ao público até o fim da semana, das 17h às 22h, com uma ampla programação cultural, educativa e recreativa voltada a toda a família.

Foto: Erick O’Hara