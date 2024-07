Alegria e tradição marcam mais uma noite na Vila do Forró

Além de apresentação de quadrilha junina, programação contou com muita música

Neste sábado, 13, em mais uma noite de programação na Vila do Forró, a Orla da Atalaia foi tomada pela tradição dos festejos juninos reforçando a valorização da cultura popular nordestina. Logo na entrada da vila, no Coreto Eneva, Jeffinho do Acordeon e Trio Remela de Gato apresentaram um repertório variado que incluiu clássicos do forró pé de serra e também hits do forró universitário. Em seguida, o grupo Trio Pantanal e o Forró do Jacaré comandou o arrasta-pé, proporcionando uma atmosfera festiva de muito forró.

Logo que chegaram na Vila do Forró, o casal Lourival Márcio Santos e Aline Danielle Pereira não resistiu ao som contagiante do forró no Coreto. Danielle disse que foi o primeiro dia que vieram curtir o sábado na Vila e ficaram muito satisfeitos com a atmosfera do ambiente. “Esse ritmo maravilhoso é um convite irrecusável para se deixar levar pela energia vibrante dos festejos juninos”, considerou.

Em seguida, no Barracão da Sergipe, ao som da sanfona, zabumba e triângulo, o público foi convidado para dançar com a apresentação de Chico Rodrigues e Forró Chic Chic. Logo após, com um figurino colorido, passos sincronizados e enredo, cujo tema: “A Feira e a Fé São Tradições“ celebra Itabaiana, a Quadrilha Junina Balança Mais Não Cai homenageou a sua cidade, que tem o título de Capital Nacional do Caminhão, dando um espetáculo na apresentação e encantando o público de todas as idades.

A aposentada D. Jozelita Lima veio de Areia Branca-SE numa caravana com as amigas da sua cidade para curtir o Arraial do Povo, e segundo ela, principalmente para assistir a apresentação de quadrilha junina. “Desde criança gosto de assistir apresentações de quadrilhas juninas. Acho a coisa mais linda! Tudo chama a minha atenção. As cores dos trajes, os passos na dança e principalmente a energia e alegria deles”, destacou.

Para encerrar a noite de programação deste sábado com mais música e animação, se apresentaram Os Bambas do Nordeste, o cantor Douglas Gavião ao embalo de muito forró e piseiro, e a cantora Gardênia Mel, com um show vibrante garantindo mais um dia inesquecível e tranquilo de festejos juninos promovidos pelo Governo do Estado.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, elogiou mais uma noite de sucesso na Vila do Forró, enfatizando a presença de muitas pessoas. “É gratificante ver mais pessoas a cada noite. É importante destacar que a Vila do Forró nesses 60 dias de programação reflete em mais desenvolvimento do turismo em nosso estado, assim como na promoção de emprego e renda”, afirmou.

ASN – Foto: Autimira Menezes/ Setur