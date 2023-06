Alerta de chuva emitido pela Defesa Civil segue em vigor até quarta-feira

A manhã desta terça-feira (20, foi de chuva com intensidade de fraca a moderada, na capital, confirmando a previsão indicada no alerta emitido na segunda (19), pela Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). O alerta para possibilidade de ocorrência de chuva segue em vigor até esta quarta-feira, dia 21.

O aviso encaminhado de forma preventiva através do Serviço de Alerta por SMS 40199 alcançou os mais de 55 mil telefones cadastrados, para manter a população, especialmente moradores de áreas de risco, que devem ter atenção redobrada.

De acordo com os pluviômetros que integram o sistema ClimAju, até o final da manhã desta terça foi registrado acumulado de 26 milímetros (mm) de chuva, com maior incidência nos bairros Jardim Centenário e Soledade.

Nesse período, foram atendidos cinco chamados registrados através do serviço emergencial do órgão, o 199, sendo três referentes a risco de desabamento, nos bairros Robalo, 17 de Março e Centro, e outras duas solicitações relacionadas a situações de alagamentos, no bairro Robalo.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju Robson Rabelo, ressalta que para todas as demandas são encaminhadas equipe para avaliação técnica. “Atendemos situações relacionadas a riscos estruturais, sem constatação de gravidade. Encaminhamos equipe para realização de vistoria técnica e adoção das medidas necessárias à segurança dos solicitantes”, pontua, acrescentando que a expectativa é de que as precipitações se intensifiquem a partir do final da tarde desta terça-feira.

As áreas de riscos, na capital, recebem atenção especial da Prefeitura de Aracaju, de acordo com o coordenador. “Realizamos monitoramento frequente em pontos estratégicos da cidade e, sobretudo, nos locais que integram o mapeamento de áreas de risco para deslizamento de terra, inundações e alagamento. Essa é uma medida preventiva e que assegura rápida resposta, caso surjam situações de anormalidade”, destaca Robson Rabelo.

Em situações de anormalidade, que possam representar risco, a população deve acionar a Defesa Civil de Aracaju através do serviço emergencial 199, que funciona 24 horas para atendimento à população.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto: Ascom/Semdec