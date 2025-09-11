Alerta de fofura: RioMar Aracaju promove o primeiro encontro de cães Caramelo, neste sábado

O RioMar Aracaju realiza, no próximo sábado, 13 de setembro, o primeiro EnCãotrinho Caramelo (SRD), evento voltado para celebrar a raça considerada um símbolo brasileiro. A programação acontece das 16h às 18h, na entrada da Alameda de Serviços, e promete reunir os famosos cães de pelagem curta e amarelada – conhecidos pelo carisma, popularidade e afeição -, em uma tarde de descontração para tutores e pets.

O evento conta com espaço instagramável para fotos, personagens animados, sorteios de brindes, itens pet e o aguardado Desfile dos Caramelos, um momento de fofura onde os protagonistas irão roubar a cena.

A iniciativa tem ainda a parceria da Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (ADASFA), que estará no local com uma campanha de adoção responsável, dando a oportunidade para que os visitantes encontrem um novo amigo de quatro patas no evento. Quem adotar um pet durante a ação receberá um voucher da Atalaia Rações para imunização do animal.

A entrada é gratuita mediante cadastro antecipado via App RioMar Aracaju ou presencial via QR Code, no local do evento. Todos os participantes ganharão um kit exclusivo com balinhas de caramelo, como mimo de boas-vindas!

Marcas do segmento pet, como Atalaia Rações, Alinutri e Farmina, também participam da programação, reforçando o caráter especial do encontro.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages