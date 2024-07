ALERTA: GOLPISTAS SE PASSAM PELOS CORREIOS EM TENTATIVA DE FRAUDE ATRAVÉS DE MENSAGENS FALSAS ENVIADAS POR SMS

O Correios em Sergipe emitiu um alerta sobre uma nova tentativa de golpe envolvendo mensagens falsas enviadas por SMS. Se você costuma fazer compras online, fique atento a mensagens sobre taxas de alfândega, pois elas são fraudulentas e enviadas de sites não oficiais.

Já recebeu algum e-mail dizendo que a sua encomenda não foi entregue, pedindo que você atualize seu endereço ou realize o pagamento de alguma taxa? Então, é golpe! Conhecida como phishing, esta é uma técnica utilizada por criminosos para obter informações confidenciais por meio de links maliciosos que direcionam os usuários para sites falsos, onde seus dados são roubados.

Confira abaixo como evitar e e aprender a identificar tentativas de golpes utilizando o nome dos Correios:

1.Confira o e-mail e o nome do remetente

Atenção aos nossos canais de comunicação: só enviamos e-mails do domínio @correios.com.br. Sempre verifique o endereço de e-mail do remetente para garantir que seja legítimo antes de clicar em qualquer link ou fornecer informações pessoais.

2.Cautela com links

Não clique nos links no corpo do e-mail em nenhuma hipótese. Caso esteja realmente esperando uma encomenda, entre no site oficial dos Correios e confira o rastreamento do produto.

3.Desconfie de mensagens urgentes

Sites ou e-mails de phishing chegam com uma mensagem inesperada e surpreendente. Esteja atento e desconfie de mensagens que solicitam informações confidenciais, especialmente se ameaçarem consequências negativas se você não agir imediatamente.

Atualização constante

Mantenha aplicativos e softwares de rastreamento de vírus atualizados para se proteger contra novas ameaças. Esses programas fazem uma varredura periódica e eliminam os arquivos danosos ao computador.

Notifique junto ao seu provedor os e-mails suspeitos

Se você perceber qualquer atividade suspeita, reporte imediatamente o ocorrido ao seu provedor de e-mail, caso o filtro automático não tenha identificado a mensagem como spam. Para isso, é preciso clicar na mensagem e abrir o menu de opções e clicar na opção “denunciar spam” ou “denunciar phishing”.

Seguindo esses passos, você nos ajuda a coibir tentativas de golpes usando o nome dos Correios de forma indevida e, ao mesmo tempo, evita que mais pessoas caiam em golpes ou fraudes.