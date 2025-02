Alerta meteorológico da Semac é mantido até a sexta; estado pode ser atingido com chuvas intensas

O final de semana vai começar chuvoso em todo estado de Sergipe. A Gerência de Meteorologia instalada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) renovou o alerta meteorológico de chuvas moderadas a intensas acompanhadas de ventos fortes, trovoadas, chuvas de granizo e descargas elétricas até esta sexta-feira, 7.

O boletim emitido pela nesta quinta-feira, 6, prevê que acumulado de chuva deve ultrapassar 50 mm, e os ventos intensos podem variar entre 40 e 60 km/h nas próximas 24h. A equipe de meteorologia da Semac orienta a população para a possibilidade de ocorrência de situações de risco como alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas.

Esta instabilidade está presente no Nordeste do Brasil devido ao escoamento em médios e altos níveis da atmosfera sobre o continente e nuvens convectivas associadas a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN). Outro fator é o aquecimento e umidade do Oceano Atlântico adjacente. Somados, eles favorecem o transporte de nuvens carregadas para o estado.

No alto sertão sergipano, o município de Gararu teve o acumulado de 13,mm de chuvas em 24 horas. Já a capital sergipana, registrou acumulado de 30 mm entre a tarde desta quarta-feira, 5 e o começo da manhã desta quinta-feira, 6. Dos 75 municípios de Sergipe, a cidade de Ilha das Flores foi a mais atingida com 47 mm. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

Foto : Thiago Santos