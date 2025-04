Alese aprova Título de Cidadania Sergipana para o cantor Daniel Diau

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou, nesta quinta-feira, 10, o Projeto de Resolução nº 19/2025, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), que concede o Título de Cidadania Sergipana ao cantor Daniel Diau de Lima, um dos principais vocalistas da banda Calcinha Preta.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o cantor se mudou para Aracaju aos oito anos de idade e viveu a maior parte de sua vida em Sergipe, onde iniciou sua carreira musical. Sob sua liderança, a banda Calcinha Preta se tornou um ícone do forró e da música romântica, levando a identidade sergipana a palcos de todo o Brasil e do exterior.

“Com sua voz marcante e estilo único, Daniel Diau se consagrou como um dos grandes nomes da música brasileira, especialmente no cenário do forró romântico. Ao longo de sua trajetória, conquistou uma legião de fãs e se destacou pelo talento inconfundível, carisma e interpretações emocionantes. Sua contribuição ao gênero é amplamente reconhecida pelo público e pela crítica, consolidando seu lugar na história da música brasileira”, destaca Luciano Pimentel na justificativa do projeto.

A data de entrega da honraria ainda será definida pela Casa Legislativa.

Da Assessoria

Foto: Reprodução/Instagram