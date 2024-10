AL inicia ações voltadas para mulheres com realização de palestra

Durante todo o mês de outubro, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), por meio da Procuradoria da Mulher (PromuAlese) e em parceria com a Diretoria de Atenção à Saúde, realizará uma série de ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. As atividades começaram nesta quarta-feira (9), com a minipalestra “Prevenção Salva Vidas”, voltada às servidoras da Casa Legislativa. A ação ocorreu no Anexo da Alese, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Alese (SindAlese).

A procuradora da PromuAlese, deputada Maisa Mitidieri (PSD), reforçou a importância da campanha Outubro Rosa. “Este evento é essencial, pois destaca a necessidade de cuidarmos da nossa saúde e conscientizarmos sobre o câncer de mama. Cada ação realizada representa um passo importante para salvar vidas, por meio da prevenção e do diagnóstico precoce”, declarou a procuradora, deputada Maisa Mitidieri.

Na ocasião, a coordenadora da PromuAlese, Luana Duarte, anunciou uma novidade para as ações deste ano. É que, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) trará a Carreta da Mulher no dia 30 de outubro para realizar exames de ultrassonografia da mama, transvaginal, lâmina e mamografia. “Inicialmente, os exames serão oferecidos às servidoras da Alese, mas vagas também serão disponibilizadas ao público externo”, explicou.

A enfermeira Larisse Coelho, da Diretoria de Atenção à Saúde da Alese, ministrou palestra sobre a importância do autocuidado. “O Outubro Rosa nos lembra de não deixarmos o autocuidado de lado, especialmente com a detecção precoce de sinais de câncer de mama e colo de útero”, disse Larisse.

Neumani Santana, servidora da Alese há 38 anos, elogiou a iniciativa: “Essas ações são fundamentais para incentivar as mulheres a realizar o autoexame e prevenir doenças”.

Campanha de Doação de Itens de Higiene

Além das atividades de conscientização, a Alese promove uma campanha de doação de itens de higiene pessoal para mulheres em tratamento contra o câncer, em parceria com o Centro de Apoio Operacional (CAOp) da Mulher do Ministério Público de Sergipe (MPSE). As doações podem ser entregues até 25 de outubro na Procuradoria da Mulher ou em pontos de coleta no MPSE. Entre os itens necessários estão sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e condicionador.

Para mais informações, entre em contato com a PromuAlese pelos telefones (79) 3216-6824 ou 98122-0901.

Foto: Joel Luiz/Agência Alese

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelos