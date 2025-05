Alese realiza sessão especial em homenagem aos 50 anos do clube de desbravadores raios do sol

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) realizará, no próximo dia 16 de junho de 2025, às 10h, uma Sessão Especial em homenagem aos 50 anos do Clube de Desbravadores Raios do Sol, celebrando sua história de fé, serviço e impacto social, tornando-se uma das mais tradicionais organizações de formação juvenil do estado. A solenidade, de autoria do deputado estadual George Passos, acontecerá no Plenário da Alese e contará com a presença de autoridades civis, militares, religiosas e comunitárias, além de ex-membros, familiares e convidados.

Fundado em 14 de junho de 1975, o Clube de Desbravadores Raios do Sol é um ministério ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia – Central de Aracaju, cuja missão é clara e inspiradora: “Salvar do pecado e guiar no serviço”, preparando juvenis, adolescentes e jovens para a vida em sociedade, cristã e para a eternidade. Com trabalho e ações que promovem o desenvolvimento físico, mental, social e espiritual de seus membros. Com base em princípios cristãos, o clube tem sido referência em ações de voluntariado, civismo, promoção da saúde, educação ambiental, desenvolvimento de habilidades práticas e fortalecimento de valores morais.

O Clube de Desbravadores Raios do Sol atua há cinco décadas como um agente de transformação social, promovendo a inclusão, a formação de caráter, o serviço voluntário, o respeito à natureza e o amor ao próximo. Suas atividades envolvem projetos comunitários, ações educativas e ambientais.

Durante a Sessão Especial, o Parlamento sergipano prestará homenagens a essa trajetória marcante com entrega de certificados, apresentações culturais, vídeos comemorativos e depoimentos que celebram o legado do clube na vida de centenas de famílias sergipanas.

“O Clube de Desbravadores Raios do Sol tem um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e jovens preparados para servir a Deus e à comunidade. Celebrar seus 50 anos é reconhecer o impacto que a fé e o serviço cristão têm na transformação de vidas, e pra mim, é também uma honra reconhecer publicamente sua importância para Sergipe e para o Brasil.”, afirmou o deputado George Passos.

A cerimônia será aberta ao público e contará com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Por Luciana Couto – Foto: Divulgação/Adventistas Aracaju