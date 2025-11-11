Alese realizará palestra sobre a importância da saúde integral do homem

Nesta quarta-feira (12), o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) sediará a palestra “Saúde Integrada: Prevenção, Cuidados e Avanços na Saúde do Homem e no Enfrentamento do Diabetes”.

A iniciativa é da deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) e tem como objetivo estimular a prevenção de doenças graves, como o câncer de próstata, além de promover a manutenção da qualidade de vida.

A proposta também busca destacar a importância da saúde mental e a adoção de hábitos que contribuam para a redução do risco de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Durante o evento, profissionais da área da saúde irão debater temas relacionados aos estigmas sociais que ainda afastam os homens dos cuidados preventivos, reforçando a necessidade de exames de rotina e de um estilo de vida mais saudável.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos