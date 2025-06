Alex Melo alerta que apenas 30% da população se vacinou contra a gripe e incentiva imunização

Durante seu discurso na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Alex Melo (PRD) fez um alerta sobre a necessidade da população se vacinar contra a gripe e alertou que até o momento, apenas 30% já se imunizou.

Alex Melo deu exemplo e compartilhou nas redes sociais que foi na Unidade Básica de Saúde para garantir a imunização contra a gripe.

“Os festejos juninos aumentam os riscos de contaminação e todos devem se imunizar. A boa notícia é que agora toda a população de Aracaju com 6 meses ou mais pode se vacinar. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, distribuiu cerca de 70 mil doses para as unidades de saúde. Mesmo com a ampliação, os grupos prioritários – como crianças, idosos e gestantes – continuam sendo o foco principal, por estarem mais vulneráveis a complicações. Procure a unidade de saúde mais próxima e cuide da sua saúde e de quem você ama!”, incentiva o vereador.

Além da gripe, estão disponibilizadas outras vacinas nos postos de Aracaju, são elas: contra a Covid-19, Dengue, BCG, HPV, Pneumocócica 10 e 23, Meningocócica C, Febre Amarela, VIP (vacina inativada e vacina oral poliomielite), Hepatite B, Penta (vacina adsorvida difteria, tétano, Hepatite B-recombinante, Haemophilus influenzae b – conjugada e pertussis), Rotavírus, Hepatite A, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra Viral, Dupla adulto (difteria e tétano) – dTpa (difteria, tétano e coqueluche) DTP e Meningo acwy.

Por assessoria de imprensa