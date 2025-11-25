Alex Melo comemora ação de doação de sangue e incentiva a solidariedade em Aracaju

Nesta terça-feira, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, e para lembrar a data, o vereador Alex Melo (PRD), falou sobre a importância da doação durante seu discurso na Câmara Municipal de Aracaju e reforçou que realiza ações durante todo o ano, a última ocorreu no último sábado, 22 de novembro.

Após o convite do vereador, mais de 100 pessoas participaram de mais uma ação de doação de sangue no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe.

“Doar sangue salva vidas. Cada doação pode salvar quatro vidas. Faz bem ao próximo e a si mesmo. É um ato de amor. O estoque está baixo e precisamos unir forças para colaborar. Mais de 100 pessoas doaram sangue e a campanha continua. Todos podem colaborar”, convida o vereador.

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de novembro, foi estabelecido por meio do Decreto de Lei nº 53.988, de 30 de junho de 1964. A criação teve como finalidade homenagear os voluntários e estimular a população brasileira para o ato regular da doação de sangue.

O mês de novembro foi escolhido por anteceder um período de estoques baixos. A proximidade das férias, das comemorações de fim de ano, do carnaval e de outros feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para lembrar e promover esse ato solidário e regular, independentemente de conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão.

Critérios para doar sangue

Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) fica localizado na Rua Guilhermino Rezende, 187, no Bairro São José em Aracaju. Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar descansado, estar alimentado e levar documento original com foto recente.

Texto e foto assessoria