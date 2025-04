Vereador Alex Melo comemora início do ‘Projeto Aprender para Mudar’ em Aracaju

O vereador Alex Melo (PRD) comemorou o início do ‘Projeto Aprender para Mudar’, realizado em parceria com a ONG Lar Infantil Cristo Redentor (Lacri) no Bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. A instituição acolhe cerca de 80 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com a missão de promover o desenvolvimento social e cultural, por meio de oficinas socioeducativas e lúdicas.

Em pronunciamento durante seu discurso nesta terça-feira, 22 de abril na Câmara Municipal de Aracaju, Alex Melo, reforçou que o projeto vai trazer qualificação para a população. “É uma oportunidade para se qualificar, melhorar o currículo e até ganhar uma profissão com cursos como recepcionista e inglês”, orgulha-se.

Os alunos do ‘Projeto Aprender para Mudar’ estão felizes com a realização da capacitação e agradeceram ao vereador e pastor Alex Melo e a ONG Licre por investirem e acreditarem no poder da educação para abrir portas para a transformação.

“É através de parcerias como essa que construímos novos caminhos e oportunidades. As crianças e adolescentes são o nosso futuro e merecem ter acesso à educação para construírem um mundo melhor”, vibra Alex Melo.

Por Assessoria de Imprensa

Foto Ester Araújo