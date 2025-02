Alex Melo comemora sucesso do Luau da Força Jovem Universal em Aracaju

A terceira edição do Luau da Força Jovem Universal foi realizada em Aracaju no último fim de semana e reuniu mais de 3 mil pessoas de diversos municípios sergipanos. Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o vereador Alex Melo (PRD) comemorou o sucesso do projeto social durante seu discurso na Câmara Municipal de Aracaju.

“O projeto cresce a cada edição e é motivo de muito orgulho para nós que fizemos e de todo o estado de Sergipe. Jovens felizes que saíram da criminalidade estavam presentes celebrando a vida e agradecendo a Deus. Eles estavam no caminho errado e conseguimos resgatar, levar paz, educação e esporte para as famílias. A Igreja Universal e demais igrejas evangélicas que se abraçam neste projeto de transformação de vidas estão prestando um trabalho essencial para Sergipe, possibilitando que os jovens voltem para suas casas com respeito e dignidade. O Estado está mais seguro com essas pessoas longe da criminalidade. Defendemos mais políticas públicas para salvar vidas e aumentar a segurança da população”, orgulha-se.

Em 2023 foi sancionada a Lei Federal nº 4.616/23, a partir da qual se comemora, no segundo sábado do mês de janeiro, o Dia Nacional da Força Jovem Universal. Desde a primeira edição, em 2022, mais de meio milhão de jovens participaram do Luau FJU em todo o mundo.

“Foi uma tarde inesquecível no com jovens reunidos para celebrar as conexões inteligentes que realmente importam, com muita dança, alegria, sorteios e aprendizado. É uma honra poder contribuir para a realização de um evento tão especial e transformador! Agradeço o apoio da Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe para a realização deste evento na Orla da Atalaia”, finaliza.

Por Assessoria de Imprensa do Parlamentar

Foto: Ester Araújo