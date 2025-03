Alex Melo homenageia as mulheres na Câmara Municipal de Aracaju

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o vereador Alex Melo (PRD), recordou a data durante a sessão desta quarta-feira, 12 de março, na Câmara Municipal de Aracaju e fez uma linda homenagem.

“Quero começar destacando a minha parceira da vida, minha esposa, uma grande mulher. Somos casados há 22 anos e com muito orgulho, foi a minha primeira namorada. Nos conhecemos aos 13 anos de idade e aos 17, começamos a namorar. O casamento foi consequência e firmamos esse laço de amor com a construção da nossa família linda. Minha companheira de todo o tempo é um grande exemplo e em nome dela, homenageio todas as mulheres”.

Em seguida, o parlamentar exibiu um vídeo que fez em homenagem a todas as mulheres. “Todas as mulheres são muito especiais e importantes, merecem essa singela homenagem.Elas ajudam no fortalecimento da família e crescimento da sociedade. Homenageio também a primeira prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa, a primeira deputada federal por Sergipe, Yandra Moura, minhas colegas vereadores Thanata, Sônia Meire, Moana Valadares e Selma França. Todas as mulheres de Aracaju, de Sergipe e do Mundo merecem essa homenagem”, comemora.

Texto: Assessoria de Imprensa do Parlamentar

Foto: China Tom/CMA