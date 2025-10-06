Alex Melo visita sede do CREF e reforça fortalecimento da educação física

O vereador Alex Melo visitou a sede do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe (CREF20/SE) na última quarta-feira (1º de outubro) acompanhado do chefe de gabinete, José Oliveira de Araújo Filho, e do profissional de educação física, Lúcio Matos,além de uma comissão formada por profissionais de profissão. .

Durante a reunião com a presidente do Conselho, Simone Santos Gama, foram discutidos temas relevantes para a categoria, como o fortalecimento da Educação Física no município, a valorização dos profissionais da área e as possíveis parcerias entre o legislativo municipal e o CREF20/SE.

“A visita foi muito produtiva. Também esteve em pauta a necessidade da presença do profissional de educação física nas áreas da saúde e da educação, com a garantia de vagas em concursos e nos conselhos municipais”, explica o parlamentar..

Na ocasião, a presidente também recebeu uma comissão de profissionais aprovados no último concurso realizado pela SEMED, composta por Camila Silveira, Antonio Matheus de Araújo Dória e Rodrigo Matos Santos Pereira. O grupo reforçou a necessidade de cumprimento da Lei Municipal 14.441/2013.

Para a presidente do CREF, o encontro reforça a importância da aproximação entre a categoria e o poder público. “O diálogo com o legislativo é fundamental para construirmos políticas que assegurem o espaço do profissional de Educação Física e ampliem o acesso da população aos benefícios da atividade física orientada. É pertinente que o legislativo ouça dos próprios profissionais as demandas e desafios enfrentados. O CREF agradece a visita do vereador Alex Melo e reforça seu compromisso em manter um canal aberto de diálogo com as instituições públicas, sempre em defesa da educação física e da saúde da sociedade.”, destacou Simone Gama.

Após a reunião, os visitantes também conheceram o Memorial da Educação Física Sergipana, espaço dedicado à preservação da história e valorização da profissão.

Texto e foto assessoria