Alexandre Fontes participa de imersão em comunicação digital em Salvador

Empresário investe em atualização profissional e reforça atuação no ramo da comunicação

O lagartense Alexandre Fontes, historiador, escritor, assessor político e de comunicação, além de empresário do ramo de comunicação, está em Salvador participando do Plug Social Day, uma das maiores imersões presenciais para profissionais da área de social media da América Latina. Com uma trajetória marcada pela produção de conhecimento e pelo trabalho no campo político e empresarial, Alexandre reforça seu compromisso em estar sempre em busca de aperfeiçoamento. Atualmente, ele também cursa a pós-graduação em Neurocomunicação: Estratégias para Narrativas de Impacto, pela PUCPR Digital, consolidando sua formação como referência em comunicação estratégica.

A participação no evento, realizado nesta terça-feira, 9, reforça a importância da atualização constante em um cenário de mudanças rápidas e exigências cada vez maiores no campo da comunicação. Ao integrar esse ambiente de trocas e networking, Alexandre se posiciona não apenas como representante de Lagarto, mas também como um profissional atento às novas tendências do mercado e disposto a trazer esses aprendizados para sua atuação.

O Plug Social Day, sediado no Fiesta Bahia Hotel, reuniu centenas de participantes em um dia de imersão com palestras, mentorias e conteúdos práticos conduzidos por nomes de destaque da comunicação digital, como Erickson Monteiro, Thammy Manuella, Vinicius Gambeta e Bianca Braga, considerado um dos principais encontros de social media da América Latina.

