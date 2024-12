Alexandre Peixe convida público para o Pré-Réveillon do VIDAM

O baiano Alexandre Peixe vai comandar mais uma vez a prévia do ‘Réveillon VIDAM’ sendo a principal atração da tradicional feijoada que vai ser realizada no dia 29 de dezembro no roftop do hotel de luxo localizado na Orla da Atalaia em Aracaju. A festa vai começar às 13h e a programação completa será divulgada em breve.

Alexandre Peixe promete agitar o público com seu projeto de sucesso ‘Axézin’, e garante que não deixar ninguém parado com o seu show eletrizante que conta com a mistura dos maiores sucessos do Axé Music.

“Esse projeto é lindo e fico muito feliz em apresentar mais uma vez no VIDAM para os sergipanos e turistas que estão na expectativa do maior Réveillon 2025 do Brasil. Com este clima vamos entrar o ano novo, com muita energia positiva. Será mais um reencontro mágico”, vibra Peixe.

O público vai começar a vivenciar um pouco do que será o ‘Réveillon All Inclusive’ mais moderno e luxuoso do país que será comandado por Gusttavo Lima, Bell Marques e Tomate na Ilha do Sol.

Com o tema: A Magia dos Carnavais, a festa vai contar com decoração impecável, assinada por Alex Max, gastronomia de alto padrão com pratos diversificados, a famisa casa e doces além das melhores bebidas, conforto e luxo.

Os ingressos para a Feijoada com Alexandre Peixe estão sendo vendidos no VIDAM Hotel, Farmácias Edson e Torcida Z-Store nos shoppings Riomar e Jardins. Outras informações através dos telefones/ Whatsapp: (79) 99863-1002 / (79) 9992-2188 / (79) 3304-0700 ou através do site www.vidamhote.com/reveillon.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação