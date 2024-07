Alexandre Peixe fará show especial na tarde de sábado, Aracaju

Apresentação faz parte do projeto Axézin e contará com grandes sucessos musicais de sua autoria, cantados também por outros artistas

Dono de um repertório repleto de grandes sucessos, o cantor e compositor Alexandre Peixe se apresenta no sábado, dia 27 de julho, no Rooftop do Vidam Hotel, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju. O show faz parte do Projeto Axézin, que celebra a história do artista nos cerca de 40 anos do axé music. Além do som do anfitrião, o Axézin também vai contar com o show de abertura de Marcela Rubya, além da música eletrônica do Dj Sky.

Com uma megaestrutura, o público poderá assistir ao show em um palco 360 graus montado no centro do espaço. ‘Não tem lua’, Tá tudo bem’ e “Zanzibar’, de autoria de Alexandre Peixe e que são cantadas também por outros grandes artistas, como Ivete Sangalo e Bell Marques, fazem parte do repertório de Peixe.

Para adquirir os convites antecipados, basta ir à loja Point do Ingresso, no 1º piso no RioMar Shopping, que fica localizado na Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio, em Aracaju/ SE. Também é possível comprar pelo site www.pointdoingresso.com.br. A realização é da Augustus Produções.

Serviço:

Evento: Projeto Axézin

Atrações: Alexandre Peixe, Marcela Rubya e Dj Sky

Data: 27 de julho (sábado)

Local: Rooftop do Vidam Hotel

Horário: A partir das 16h

Ponto de venda: Point do Ingresso (1º piso no RioMar Shopping)

Realização: Augustus Produções

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira