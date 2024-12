Alexandre Peixe faz prévia do Réveillon VIDAM com alto astral

O baiano Alexandre Peixe fez a prévia do ‘Réveillon VIDAM 2025’ com show intimista no roftop do hotel neste domingo, 29 de dezembro e agitou sergipanos e turistas o seu projeto ‘Axézin’, e não deixou ninguém parado com o seu show eletrizante fazendo a mistura dos maiores sucessos do Axé Music, no VIDAM Hotel em Aracaju. A Feijoada do Pré-Réveillon contou ainda com show de Os Faranis e apresentação do DJ Mathz .

“Esse projeto é lindo e fico muito feliz em apresentar mais uma vez aqui para os sergipanos e turistas que estão na expectativa do grande Réveillon. Com este clima vamos entrar o ano novo, com muita energia positiva. Inseri alguns hits em homenagem aos nossos fãs daqui que são muito especiais. Muitos artistas da Bahia começaram a fazer sucesso aqui e depois conquistou espaço em todo país. Amei esse reencontro mágico com vocês”, vibra Peixe.

Ao mesmo tempo, o público começou a vivenciar um pouco do que será o ‘Réveillon VIDAM 2025’ que é o mais moderno e luxuoso do país. O tema deste ano é ‘Magia dos Carnavais’.

Mas a grande expectativa mesmo é para a melhor festa de virada de ano do país que começa às 21h desta terça-feira, 31 de dezembro, na Ilha do Sol, com shows de Bell Marques, Gusttavo Lima e Tomate. Com o tema ‘A Magia dos Carnavais’, a festa conta com decoração impecável, gastronomia de alto padrão com pratos diversificados e casa de doces; bebidas premium; lounges, camarotes e mesas exclusivos; grande estrutura moderna com dois palcos ‘Mundo’ e ‘Praia’; além de diversas conveniências incluindo espaço Kids.

“Está tudo pronto e mais uma vez vamos fazer a melhor festa de réveillon do país em Sergipe. Muitos turistas já estão em Aracaju desde o fim de semana com a expectativa do nosso Réveillon que vai superar expectativas. Estamos apenas com os últimos passaportes para a festa e se você não comprou ainda, só você não vai”, diverte-se o idealizador e CEO do Grupo VIDAM, Professor Wilson Santos.

Texto e foto Fredson Navarro