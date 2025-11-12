Alexandre Peixe vai comandar a ‘Feijoada, Pagode e Axé VIDAM’ neste sábado

No clima do Pré-Caju, Alexandre Peixe está de volta a Aracaju e vai agitar a ‘Feijoada, Pagode e Axé VIDAM’, a partir das 12h deste sábado, 15 de novembro no Rooftop do VIDAM Hotel, localizado na Orla da Atalaia. A festa vai contar ainda com show de Nona e DJs

Alexandre Peixe promete agitar o público com seu projeto de sucesso ‘Axézin’, e garante que não deixar ninguém parado com o seu show eletrizante que conta com a mistura dos maiores sucessos do Axé Music.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/feijoada-pagode-e-axe-vidam_46547) ou nos pontos de vendas: Farmácias Edson (Av. Hermes Fontes, 948), Torcidaz Store (Shopping Riomar e Shopping Jardins) e VIDAM Hotel Aracaju – Rua Eng. Jorge de Oliveira Neto, 47 – Atalaia). Outras informações através dos números (79) 99863-1002 ou 9992-2188.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Fotos Divulgação VIDAM