Alexandre Peixe vai embalar final de tarde em Aracaju com show

Em clima de férias, evento ocorrerá a partir das 16h, no dia 27 de julho, no Rooftop do Vidam Hotel

Prometendo muito mais do que um simples espetáculo musical, o cantor e compositor Alexandre Peixe vai comandar mais uma edição do seu projeto Axézin em Aracaju, no dia 27 de julho. Criado com o objetivo de celebrar e reverenciar o repertório de sucessos do Axé Music e seus quase 40 anos de história, o evento acontecerá a partir das 16h, no Rooftop do Vidam Hotel, localizado na Orla de Atalaia.

Com a sua voz poderosa e o seu carisma contagiante, Alexandre promete criar uma conexão única com os fãs em um show apresentado no palco 360º. Entre os sucessos que o público pode esperar nesta fabulosa festa conceito, estão os clássicos do Axé Music, canções que marcaram os carnavais como ‘Não tem lua’, Tá tudo bem’ e “Zanzibar’, de autoria de Alexandre Peixe e que são cantadas também por outros grandes artistas, como Ivete Sangalo e Bell Marques.

Brindando o pôr do sol e em clima de férias, a programação contará ainda com show de abertura da cantora Marcela Rubya e as pick-ups do Dj Sky na pista de dança.

Os ingressos estão à venda na loja Point do Ingresso, no 1º piso no RioMar Shopping, que fica localizado na Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio, em Aracaju/ SE.

Serviço:

Evento: Projeto Axézin

Atrações: Alexandre Peixe, Marcela Rubya e Dj Sky

Data: 27 de julho (sábado)

Local: Rooftop do Vidam Hotel

Horário: A partir das 16h

Ponto de venda: Point do Ingresso (1º piso no RioMar Shopping)

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira