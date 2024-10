Algo Dão: Uma Viagem Musical pelos Nossos Temas e Raízes

Prepare-se para embarcar em uma verdadeira viagem musical com o show especial do projeto Algo Dão, que acontecerá no espaço cultural do Café da Gente Sergipana na sexta-feira, 18 de outubro, às 20h.

Este espetáculo faz parte da programação especial do Mês da Sergipanidade, que a Nosso Dom Produções preparou para o Café da Gente, celebrando a riqueza cultural de Sergipe. Com um repertório inédito e participações mais que especiais, essa noite promete emocionar e encantar o público.

Algo Dão é o nome dessa jornada musical iniciada por Julico, Julio Rego, Henrique Teles, Mary Barreto e Fabio Cavalieri. O projeto tem como essência desnudar as canções de suas vestes originais, mergulhando fundo na sua alma para tecer, com dedicação criativa, uma nova roupagem que ressalta outras formas para novos olhares e audições. O desafio do grupo é mostrar a beleza das seletas composições do forró, agora com arranjos inusitados, mas sempre comprometidos com a alma e a história dessa música nordestina e brasileira, formada por tantas origens.

O projeto é um convite ao público para a criar fotografias, roteiros e filmes em seu imaginário, enquanto ouve e aprecia as canções transformadas e reimaginadas pelo

Algo Dão.

A produção do evento é assinada pela Nosso Dom Produções, que mais uma vez traz ao público sergipano um espetáculo cultural de grande relevância. A produtora se destaca por valorizar a cultura local e criar experiências que conectam artistas e público, sempre buscando promover a sergipanidade e a riqueza musical da nossa terra.

Garanta o seu antecipadamente pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp (79) 99854-1330. Os ingressos são limitados, então não deixe para a última hora!

Informações sobre o evento:

Data: 18 de outubro de 2024

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana

