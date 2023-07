Aliado de Márcio diz que esse não é o momento de discutir eleições de 2024

A polemica envolvendo o nome do Ministro Marcio Macedo, foi desfeita por um aliado que afirma que “não houve conversa nenhuma para que a executiva do PT sergipano aprovasse seu nome como pré-candidato à prefeitura de Aracaju.

Aliado e correligionário do Ministro Márcio Macedo rechaçou a informação de pedido pela indicação do ministro na executiva do PT e diz que o ministro disse que “esse não é o momento de discutir eleições de 2024, mas o momento de reconstruir o Brasil”.

Ainda segundo ele, Márcio nunca tratou desse tema com ninguém e seu único foco é ajudar o governo Lula, pelo bem do Brasil e pelo bem dos Sergipanos.