Almoço de Negócios “É de Sergipe” terá como tema “Estratégias de vendas online”

O “É de Sergipe”, associação voltada para o networking entre empreendedores e empresários do estado, promoverá, no próximo dia 26 de junho, mais uma edição do “Almoço de Negócios” da organização. Com o tema “Estratégias de vendas online”, o evento contará com diversos convidados especiais e será realizado no Maikai Resort, na Barra dos Coqueiros, a partir das 12h.

A ocasião marcará o lançamento oficial do “Marketplace” da associação, uma plataforma de comércio digital que facilitará a compra e venda de produtos de maneira rápida e 100% digital. “A associação É de Sergipe vem crescendo com seu forte que é valorizar tudo de Sergipe. O Marketplace é um grande passo para unir os produtos e serviços dos empresários sergipanos. Toda a diretoria é muito comprometida e isso vem fazendo a diferença”, afirmou Linconlin Amazonas, presidente da associação.

A associação “É de Sergipe” é uma iniciativa que tem ganhado destaque no cenário empreendedor do estado. O objetivo é criar conexões entre as empresas sergipanas e fomentar o empreendedorismo local para aqueles que são do próprio estado. Através de eventos, palestras, rodadas de negócios e outras atividades, os participantes podem ampliar sua rede de contatos, trocar experiências e conhecimentos, e identificar novas oportunidades de negócio.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link https://www.sympla.com.br/almoco-de-negocios-e-de-sergipe__2506748. Os valores partem de R$100 para associados e R$150 para não-associados. Em caso de dúvidas, visite @edesergipe no Instagram ou entre em contato com (79) 98102-8024.

Por Martins Assessoria Digital e Marketing