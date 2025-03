Alta no preço do café: nutricionista indica alternativas para a bebida

Opções são mais acessíveis economicamente e trazem mais benefícios para a saúde

Com o aumento do preço do café, muitos brasileiros têm buscado alternativas, já que a bebida é considerada um item essencial no dia a dia da população. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o preço do café moído teve aumento de 40% em 2024 e a expectativa é de que a alta permaneça nos primeiros meses de 2025.

Apesar de sua popularidade, o café pode trazer malefícios à saúde se consumido em excesso, ocasionando arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, nervosismo, tremores, agitação, insônia, gastrite entre outros. Esses efeitos colaterais podem surgir em doses diferentes, dependendo de cada indivíduo. Para evitar prejuízos à saúde, o consumo recomendado é de até 400 miligramas por dia, o correspondente de duas a quatro xícaras pequenas de café.

Segundo a nutricionista da Hapvida, Simone Almeida, existem alternativas que podem substituir o café e que pode auxiliar a população a economizar e trazer benefícios para a própria saúde. “Dentre eles temos o chá verde, que contém cafeína, mas em menor quantidade; o chá de canela, que possui propriedade antioxidante e anti-inflamatória; a cevada, rica em carboidrato, fibras, vitaminas do complexo B e minerais; o mate, rico em antioxidante, vitaminas C e E e minerais; e o chocolate, que estimula a liberação de serotonina no cérebro”, orienta.

Outra opção é o consumo de café instantâneo ou solúveis, que possuem menos cafeína que os torrados e moídos. “Além de serem mais benéficos, possuem um preço mais acessível e são uma boa alternativa de substituição”, finaliza a nutricionista.

