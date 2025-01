ALUNA DA REDE ESTADUAL REPRESENTARÁ SERGIPE NO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 2025 NOS EUA

Em mais um cenário de protagonismo estudantil, a aluna Júlia Thomazini, do Centro de Excelência de Educação Profissional Berila Almeida, no município de Nossa Senhora das Dores, representará o estado de Sergipe no Programa Jovens Embaixadores 2025. A estudante, selecionada com outros 29 alunos de todo o Brasil, embarcará nesta segunda-feira, 6, com destino à cidade de Washington D.C., nos Estados Unidos da América.

A primeira parada da viagem será em Brasília, seguida do voo com destino à cidade de Washington D.C., onde Júlia e os outros estudantes visitarão a Capital por três dias, antes de seguirem para seus estados anfitriões, no caso de Júlia, o estado da Flórida, na cidade de Pensacola. No país-destino, a aluna se hospedará em uma casa de família voluntária, onde poderá vivenciar o dia-a-dia dos estadunidenses, conhecer sua cultura e costumes, além de adquirir experiências pessoais suas.

Durante este período, Júlia participará, também, de oficinas de empreendedorismo e liderança, conhecerá projetos de impacto social, além de poder aperfeiçoar seu aprendizado da língua inglesa.

“Uma expectativa muito grande que tenho sobre a viagem, é que meu conhecimento e carinho pela língua inglesa tenham um ótimo desenvolvimento. Como sou uma pessoa introvertida, acho que esse processo todo de interação com as host families e com os outros jovens embaixadores vai ser interessante para que eu possa me abrir mais e ter um avanço nas minhas habilidades sociais. Além disso, penso muito em como esse programa abrirá outras portas para mim, visto que agora sinto que sou, mais do que nunca, capaz de alcançar outras grandes oportunidades como entrar em faculdades que antes eu achava impossíveis”, comenta a aluna Júlia Thomazini sobre suas expectativas para a estadia no país estrangeiro.

A coordenadora técnica do programa em Sergipe, Célia Gil, compartilha sua emoção ao acompanhar mais uma aluna da Rede prestes a viver uma experiência inesquecível. “Como coordenadora estadual do programa, sinto-me muito feliz em, mais uma vez, estar embarcando mais uma aluna da nossa Rede Estadual para participar desse intercâmbio que somente irá trazer conhecimentos e experiências incríveis para a vida dela, pois tenho certeza de que ela voltará com outra visão de mundo”, diz a coordenadora.

Programa Jovens Embaixadores

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa promovida pela Embaixada Americana em parceria com o Consed (Conselho Nacional dos Secretários de Educação) e outras instituições, cujo público-alvo são estudantes do ensino médio das escolas públicas.

Criado em 2002, o programa é direcionado a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública que tenham entre 15 e 18 anos de idade, boa fluência em inglês, além de estarem engajados em pelo menos três meses em iniciativas de impacto social. O objetivo do programa é envolver jovens brasileiros com perfil empreendedor e que, por meio de ações inovadoras, contribuam com o bem-estar social, transformando suas comunidades.

Com o tema desta edição ’30 pela COP 30’, o programa conta com a seleção de 30 jovens que atuam em projetos de impacto social ligados ao combate às mudanças climáticas. Em alinhamento com a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será sediada no Brasil, o programa busca jovens com energia e responsabilidade social para apoiar as metas climáticas globais, promovendo um futuro sustentável. Em Sergipe, a instituição parceira é a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

Foto: Ascom Seduc