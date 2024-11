ALUNA DO “PROJETO EU ACREDITO NELAS” EM ESTÂNCIA, FARÁ AVALIAÇÃO NO CORINTHIANS EM SÃO PAULO

Maria Dafhiny, aluna do “Projeto Eu Acredito Nelas” em Estância-SE fará avaliação no Corinthians em São Paulo com apoio da SULGIPE e da CIESA.

Uma semana de avaliação; de 24 de novembro a 29 de novembro de 2024.

Maria Dafhiny é convidada para uma avaliação de uma semana no Corinthians.

Com 08 anos, a jogadora da Ong Eu Acredito entra no Projeto Eu acredito NELAS, esse que desde 2019 incentiva meninas, garotas e mulheres a prática esportiva e que desde seu surgimento acumula títulos em parceria com o Estanciano Esporte Clube, atuais Bicampeãs de futebol de campo sergipano, Campeã Brasileira de fut7, campeã sergipana de fut7, desde após se desenvolver no projeto, a atleta Maria Dafhiny conquistou o Sergipano de campo sub17, campeã da Copa TV Sergipe Escolar, Vice-campeã do Brasileiro Escolar, foi convocada para representar a equipe de UDA-ALAGOAS para jogar o Brasileiro sub17, entre outros.

Maria Dafhiny é moradora da cidade de Santa Luzia do Itanhy no Sul sergipano, e hoje aos 16 anos de idade já está de malas prontas para embarcar para a capital paulista e iniciar os testes de avaliação. Seu talento é visto por todos aqueles que já puderam vê-la jogando e após o primeiro campeonato Sergipano de campo sub17 que aconteceu este ano promovido pela Federação Sergipana de Futebol, a mesma foi convidada a ir para capital estudar e se desenvolver, passou por um teste para o treinamento de ALTO RENDIMENTO no DelRey do empresário e ex-jogador Marcelo dos Santos, e daí passou a morar em Aracaju lá ganhado bolsa atleta no Colégio Ômega onde o professor de Educação física e ex-jogador Ramon a levou para competições escolares, além disso consegue parceria com a “Espaço Fisio Viva Melhor” onde tem acompanhamento com a fisioterapeuta Fernanda Melo e a psicóloga Victória Luana.

A atleta está sendo patrocinada mais uma vez pela SULGIPE que tem incentivado o esporte estanciano em especial o Projeto Eu Acredito Nelas desde 2019 sendo a empresa que acredita, apoia e incentiva o futebol feminino, um projeto sério que tem revelados grandes atletas no futebol sergipano e históricas conquistas no cenário nacional.

Além dela temos mais uma atleta também incentivada pela empresa que hoje esta na equipe do Sport-Clube a Fernanda conhecida como Fernanda goleira de Sergipe.

Para garantir que sua ida a capital paulista fosse tranquila a Presidenta da Ong Natali Coimbra idealizadora do projeto “Eu Acredito Nelas” que irá acompanhar a atleta Maria Dafhiny buscou recursos financeiros junto ao empresário Ivan Leite e Yveta Batalha Leite, ambos posaram para uma foto de parceria e desejar boa sorte rumo ao Corinthians.

O time feminino do Timão hoje é referencia no futebol para mulheres, equipe a qual lota as arquibancadas em seus jogos e que já tem uma sergipana que foi contrata aos 9 anos de idade a nossa JULIA CORREIA e que com certeza veremos mais uma Sergipana a nossa Dafhiny no clube.

A convite da equipe paulista, Maria vai conhecer a estrutura do clube e treinar com o elenco durante esse período. – A ONG Eu acredito do nosso saudoso Ramos immemoria, quando apresenta esse projeto a empresa eu pude somar com o lema Criança boa de bola é criança na escola o qual é o pilar da ONG, e em 2019 quando a diretora da ONG Natali Coimbra apresentou o Projeto “Eu Acredito NELAS” o qual incentiva a prática esportiva de meninas, garotas e mulheres nós abraçamos essa causa pois já temos essa politica de valorização da mulher em nossa empresa, e é por isso que a cinco anos apoiamos, incentivamos e acreditamos no futebol feminino.

A atleta revela está muito feliz com sua ida ao timão.

“Estou muito feliz por essa oportunidade e me sinto preparada. Eu amo jogar bola e quero muito ser atleta de futebol feminino”. Maria Dafiny.

Natali Coimbra recorda as dificuldades que passou enquanto atleta.

“Eu já fui atleta e sei o quanto é difícil nós mulheres praticarmos esporte, e quando vi essa oportunidade e ao ser motivada na época pelo Professor Rudá que veio morar em estância vindo de São Paulo, o qual se voluntariou na ONG a gratuitamente montar a primeira equipe feminino de sub9 a época, foi onde montamos o projeto Eu acredito Nelas, onde na sua primeira participação em uma competição totalmente masculina e nós sendo a única equipe com noventa porcento de meninas no elenco e se consagrando vice campeã da copa Erik de futsal, foi onde tudo começou e foi nessa equipe onde a Dafhiny já mostrou seu talento”. Natali Coimbra.

Por: Washington Reis – Foto: DelRey, Ômega, Espaço Fisio e Ong Eu Acredito.